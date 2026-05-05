Специална военна операция срещу руснаците: Моментът, в който схемата на Путин се преобърна

Досега руската държавна машина държеше масите в подчинение чрез една манипулация, която бе част от взаимноизгоден обществен договор. Редовият руснак разсъждаваше така - нека правят каквото си искат там горе, стига мен да не ме закачат. Този модел позволяваше да бъдат превърнати във врагове всички - Запада, Европа, Байдън, Украйна, Зеленски. Те можеха да бъдат обвинени за всички вътрешни и външни проблеми чрез медийната пропаганда. Но този модел има един недостатък, който гениите на политическите комбинации винаги пропускат. Това пише политическият наблюдател Олег Постернак във Facebook.

Тази пропаганда приучава своите потребители към едноизмерен начин на разсъждение, но същевременно и на опростено търсене на виновните. На човек се дава когнитивен набор от мисли - как да намери и назове виновника. Много е лесно да се нарочи за виновник някой отвън. Но по абсолютно същия начин в един определен етап това се обръща срещу създателите на модела и самите те се оказват в ролята на виновника.

Руснакът, който в момента се оказва с блокиран интернет (защото проблемите вече не са "някъде там", а са дошли в дома му), започва вече да оценява поведението на Путин като вътрешна "специална военна операция" срещу самия него.

