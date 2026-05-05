100 вида роботи в Украйна заменят пехотата: Пленяват руски войници и задържат позиции

Роботите значително намаляват рисковете за военните, като поемат някои от най-опасните задачи. Те са на първа линия, поемат най-тежкия удар и работят в най-опасните зони, позволявайки на хората да останат на сравнително безопасна дистанция. Въпреки това човешкият фактор остава критично важен - наземните роботизирани системи трябва да бъдат наблюдавани, контролирани, поддържани и ремонтирани. Това обясни украинският военен, експерт по военни радиотехнологии и съветник на министъра на отбраната, Серхий Бескрестнов с позивна Флеш в интервю за АрміяInform.

Има вече десетки украински производители, които предлагат различни роботизирани системи - високоскоростни роботи, роботи с повишена проходимост, с малки и гореми размери, на колесно шаси или на вериги. В Украйна вече се произвеждат над 100 различни варианта.

Има разузнавателни роботи, много малки, които се движат заедно с човека, но по-напред. Има тежки роботи, които трябва да теглят няколко десетки или дори стотици килограма товар. Наземните роботи изпълняват многобройни задачи - логистика, евакуация на ранени, нападения на позиции, миниране, разминиране.

Има вече случаи, когато роботи са превземали бойна позиция, както и когато са вземали в плен руски войници.

Въпреки това Бескрестнов подчертава, че всички военнослужещи, които използват роботи и с които е разговарял, са били единодушни, че роботите никога няма да могат да заменят напълно пехотинеца.

Например, по време на евакуацията на ранени, роботите могат да изпълняват логистични задачи, но не могат да товарят войниците на платформата - за това са нужни хората. Същото важи и за доставката на продукти и боеприпаси: роботите могат да се придвижват през минирани зони, като по този начин защитават екипажите си и все пак без човешкия фактор не може да се мине, обяснява той.

"Дори в роботизираната война, хората са критично необходими, защото те ще бъдат тези, които ще управляват и поддържат както наземните системи, така и безпилотните летателни апарати. Но рисковете за такъв войник ще бъдат значително по-ниски", обобщи експертът.

Всички разбираме, че мобилизационният ресурс на Украйна е ограничен и затова трябва да защитим хората. Използването на наземни роботизирани системи е едно от обещаващите и съвсем реални решения за внедряване, казва още военният.