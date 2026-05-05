Ударно завръщане, лятно турне и нови песни: Група "Молец" в Студио Actualno (ВИДЕО)

Имахме нужда от тази пауза. Това, което може да се види отстрани за тази една година, е бих казал едно порастване, като текстове, като музикална продукция, в това как са изградени инструменталите. В този албум са въвлечени повече хора, има едно разгръщане.

Това разказаха Юлиян Славчев и Крис Макаров от група "МОЛЕЦ" в предаването "Студио Actualno" във връзка с концертната пауза, която изпълнителите направиха през миналата година. През времето, в което групата остана извън сцената, те успяха да създадат втория си албум "Параклис", който ще бъде представен на феновете с официално лятно турне.

Началото е на 20 юни в София – Vidas Art Arena, пространство с капацитет от 8000 души, в навечерието на най-дългия ден в годината. Билетите са вече в продажба в мрежата на Ивентим и Bilet.bg. Турнето ще премине още през Стара Загора (Летен театър, 27 юни), Пловдив (Античен театър, 15 август), Бургас (Летен театър, 30 август) и Варна (Летен театър, 5 септември).

Форматът ще се различава съществено от акустичните концерти. Песните ще звучат с оригиналните аранжименти от албума, а концертите са замислени като цялостен сценичен спектакъл. Концертите са подготвени с режисьорска концепция и включват поезия и хореография, които надграждат музикалното изпълнение.

"Отново ще има мащабност, различни течения на изкуството преплетени в едно цялостно преживяване. Наблегнали сме на визуалната част колкото на музикалната. Вярваме, че хората ще го усетят", споделиха момчетата.

Освен предстоящото турне, "МОЛЕЦ" изненадаха феновете си и с ново парче - колаборация с DARA.

Първата им съвместна песен "USK" и придружаващият я видеоклип дело на режисьора Крис Захариев, проследява историята на трима обикновени млади хора, които обединени от желание за себеизразяване създават малка, почти незабележима провинциална група - USK. Тяхната сцена е местното читалище, а публиката - шепа хора. Именно там се случва повратният момент.

"Звученето на песента съдържа в себе си начинът на написване и настроението в стаята. Специално при тази песен е много интересно, ако хората влязат да видят участниците в нея - те са страшно много, защото бяхме в една стая пълна с хора и дори те да не са пипнали микрофона, те допринасят с енергията си", разказаха Юли и Крис.

МОЛЕЦ и DARA създават „USK“ по време на творческия лагер Sofia Songwriting Camp, в една от неговите така наречени „среднощни сесии“, когато в едно от студиата се събира мощна българска група от автори – освен Крис, Юли и DARA, своя принос към парчето дават Rachel Row, Денис Попстоев и Venci Venc’.

Повече за новото парче и за предстоящото турне - вижте в интервюто.