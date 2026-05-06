Голямо облекчение: Една зодия оставя тежкото минало зад гърба си

Последните седем години бяха емоционално влакче в увеселителен парк за една зодия. Но според астролозите, влизането на Уран в Близнаци официално слага край на най-трудната глава от живота на тази зодия.

Уран е планетата на внезапната промяна. В който и зодиакален знак да се намира тази бурна енергия, често следва хаос. Ето защо, между разпадащите се връзки и нестабилните кариери, една астрологична зодия преминава през това, откакто Уран за първи път влезе в нейния знак през 2018 г.

Въпреки че това може да е направило тази зодия най-силната версия на себе си досега, това е било трудно пътуване, меко казано. Астролозите обаче казват, че животът е на път да стане много по-добър.

Телец официално е преодолял най-трудната глава от живота си

За първи път усетихте гнева на енергията на Уран през 2018 г., Телци, и досега животът ви вероятно е изглеждал съвсем различно. Тази енергия е по-трудна за вас, отколкото за почти всеки друг зодиакален знак.

Не само защото Уран е в падането си или изключително неудобно във вашия знак, но и защото жадувате за стабилност, а Уран е „най-разрушителната планета“, обясни астрологът Джорджина Истърбук. От променящи се връзки до преобръщащи се идентичности, не можете да понасяте нестабилност. Чувството ви за сигурност е било почти отнето от вас през изминалите години.

Уран в Близнаци: Животът става много по-добър за Телците

Вие навлизате в нова глава на лекота, изобилие от възможности и неща, които кацат в скута ви. Независимо дали става въпрос за това, че шефовете най-накрая ви приемат или за създаване на нови връзки, очаквайте тази промяна в енергията драстично да подобри живота ви, тъй като стабилността се завръща. Всичко просто ще започне да има смисъл отново.

Във въздушен знак като Близнаци, Уран е отличен за вас. В тази нова ера парите идват по-бързо и по алтернативни начини, които дори не бихте могли да си представите възможни.

Като се има предвид това, в началото няма да ви е лесно. Напоследък преживяхте много, което означава, че е важно да се съсредоточите повече време върху стабилизирането на енергията си сега повече от всякога.

Въпреки че може да не звучи идеално, нямате голям избор, Защото в противен случай преминаването от целия този хаос към изобилие ще ви обърка.

Ако обаче не знаете откъде да започнете, опитайте да носите и работите с лечебни кристали – това може да ви помогне много, за да се чувствате по-подготвени за всички хубави неща, които ви предстоят през следващите месеци и години.

От проявяването на добра енергия до подпомагането на ума ви да се чувства спокойно, работата както с цитрин, така и с автентичен черен турмалин е начин номер едно да се подготвите за предстоящата година.

