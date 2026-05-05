Ивайло Мирчев пред Actualno: Асен Василев дължи отговори, Борисов и Пеевски завиват с дрифт (ВИДЕО)

Винаги е имало напрежение във всяка една партия и една коалиция. Дори вътре в партиите има напрежение. В случая ние трябваше да направим заседание на парламентарната група на ПП-ДБ, като преди това бяхме чули слухове, че ПП искат да се разделят от нас.

Това заяви в специално интервю за “Студио Actualno” съпредседателят на “Да, България”, Ивайло Мирчев, коментирайки раздялата между ПП-ДБ на две парламентарни групи в новото Народно събрание.

Мирчев каза, че преди тези събития никой от ПП не е дал индикации, че това предстои да се случи. “Излезе акад. Денков и каза: “Предлагаме ви парламентарен съюз”. Аз попитах дали в рамките на парламентарната група ли ще бъде, а те казаха - не, отделни групи”, разкри Ивайло Мирчев. Преди десет дни обаче ние не казахме на хората по време на изборите, че ще се разделяме.

Възникват много въпроси и аз се надявам един ден Асен Василев да отговори на тях, отбеляза Ивайло Мирчев, като посочи, че той има също различни възгледи по някои въпроси с другия съпредседател на “Да, България”, Божидар Божанов. По думите на Мирчев най-неприятното е, че десет дни след изборите това се случва на гласоподавателите на ПП-ДБ.

Ивайло Мирчев подчерта, че няма индикации засега ПП да се отклонят от европейския път на България. Той обаче каза, че не знае как ПП ще участват в темата за смяната на Висшия съдебен съвет. Големият въпрос тук е дали ПП ще удържат каква да бъде реформата във Висшия съдебен съвет, категоричен бе още Мирчев.

Завоят от Борисов и Пеевски се взима със сериозен дрифт. Аз се надявам Радев да реагира достойно, посочи още Ивайло Мирчев.

