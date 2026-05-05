Русия с мащабна атака по украински градове, загинали са десетки цивилни (ВИДЕО)

05 май 2026, 23:07 часа
Снимка: ДСНС Украйна
Русия нанесе мащабни удари по редица градове в Украйна. Вследствие на атаките загинаха най-малко 21 души, а близо 70 бяха ранени. 

Русия нанесе удари по центъра на Краматорск в Донецка област. По данни на областната прокуратура в резултат на атаката са загинали най-малко петима души, а 12 са ранени. В резултат на удара в учебното заведение избухна пожар, като са се запалили 8 автомобила. Пострадаха и жилищни сгради.

„На 5 май 2026 г. в 17:00 часа войските на Русия обстреляха центъра на Краматорск, използвайки бомба „ФАБ-250 с модул УМПК“. Оръжията поразиха гъсто застроената жилищна зона на граничния град“, се казва в съобщението.

Четирима души загинаха, а 16 са били ранени при удар и по Днипро, съобщи Володимир Зеленски. 

Атака е имало и срещу град Запорожие. "Седем души в момента са в болница, след като бяха ранени при руския удар по Запорожие, а други все още преминават през необходимите медицински прегледи. Общо 37 души са пострадали", съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

"Става дума за атака с управляеми въздушни бомби, насочена директно срещу гражданската инфраструктура на града. Руснаците не проявяват никаква сдържаност в унищожаването на човешки живот. Това беше абсолютно циничен терористичен удар, без никакво военно оправдание. Не минава и ден без подобни руски атаки срещу нашите градове и села. Само този един удар вече отне живота на 12 души. Вечерта руските изверги също така нанесоха удари по Днипро. Към момента се съобщава за четирима убити. Изказвам съболезнования на семействата и близките", заяви Зеленски.

"От съществено значение е Русия да бъде принудена да сложи край на тази война. Имаме нужда от тишина от такива удари и всички други подобни на тях всеки ден, а не само за няколко часа някъде там за „празненства“. Животът трябва да бъде защитен и аз съм благодарен на всички наши партньори, които са се изказали в подкрепа на Украйна и ни помагат да защитим живота", категоричен бе украинският президент.

Елин Димитров
