Аспект на деня и фаза на Луната на 6 май 2026 г. Не пренебрегвайте предчувстията

05 май 2026, 17:31 часа 0 коментара
Снимка: iStock
На 6 май 2026 г. Луната е намаляваща, 19-и лунен ден. Най-добре е да насочите енергията на деня към спорт, танци, активно почистване или всяка дейност, която изисква бързи резултати. Вечерта е подходящ момент за романтична среща или просто да седнете с любими хора на чаша чай. Не пренебрегвайте предчувствията си, но и не се паникьосвайте. Най-добре е утре да действате по план, без да се разсейвате от моментни импулси. Можете да се занимавате с благотворителна дейност или просто да подкрепите някого, който се нуждае от вашето внимание.

Избягвайте дискусиите

В личните отношения избягвайте дискусии за власт, контрол и споделени финанси. Ретроградният Плутон може да провокира неоснователна ревност или желание да се изпробва всичко. По-добре е да прекарате време в творене заедно или просто в мълчание, без да обсъждате деликатни теми. За необвързаните зодии, Венера в Телец предлага възможност за приятна, макар и лежерна, среща. Обърнете внимание на тези, които споделят вашите ценности по отношение на храната, дома и парите.

Сънища и подстригване

Подстригването на 19-ти лунен ден е благоприятна процедура. Тя носи положителни емоции. Ще изглеждате по-привлекателни, настроението ви ще се подобри. А положителните емоции и доброто настроение са ключът към дългия живот. Сънищата в този ден не носят важна информация и не се сбъдват. 

Евгения Чаушева Редактор
