Войната в Украйна:

Украйна атакува редица области на Русия, спря работата на една от най-големите й рафинерии (ВИДЕО)

06 май 2026, 0:18 часа 361 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Украйна атакува редица области на Русия, спря работата на една от най-големите й рафинерии (ВИДЕО)

По цялата територия на окупирания Крим се съобщава за експлозии и въздушни заплахи, като местни източници съобщават за удар по сграда на ФСБ в Армянск и за две мощни експлозии в района на Бахчисарай. Данни за взривове има и в окупирания Кресноперекопск в Крим.

Припомняме, че по време на операция през април дронове от подразделението „Призраци“ на украинското ГРУ поразиха самолета Бе-12 „Чайка“, три лодки и руски кораб за доставки в Крим.

Тази вечер са докладвани и мощни експлозии близо до окупирания Антрацит в Луганската област. За момента не е ясен обекта на атаката.

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Ройтерс пък съобщава, че рафинерията за преработка на нефт в Кириши в Ленинградската област е спряла дейността си след атака с дронове. Ударени са рафинерията „Киришинефтеоргсинтез“ и петролната помпена станция „Кириши“ в Ленинградска област. Тази рафинерия е сред трите най-големи нефтопреработвателни завода в Русия, с годишен капацитет от 21 милиона тона нефт.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Русия Крим война Украйна
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес