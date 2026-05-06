Украйна атакува редица области на Русия, спря работата на една от най-големите й рафинерии (ВИДЕО)

По цялата територия на окупирания Крим се съобщава за експлозии и въздушни заплахи, като местни източници съобщават за удар по сграда на ФСБ в Армянск и за две мощни експлозии в района на Бахчисарай. Данни за взривове има и в окупирания Кресноперекопск в Крим.
Explosions in occupied Krasnoperekopsk, Crimea. #Russia pic.twitter.com/Ev1pC4eMjl— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2026
Припомняме, че по време на операция през април дронове от подразделението „Призраци“ на украинското ГРУ поразиха самолета Бе-12 „Чайка“, три лодки и руски кораб за доставки в Крим.
During an operation in April 2026, drones from the GUR's "Ghosts" unit struck a Be-12 "Chayka" aircraft, three boats, and a Russian supply vessel in Crimea.https://t.co/yvIn2KyrUn pic.twitter.com/Ulq1kb9Y6o— WarTranslated (@wartranslated) May 5, 2026
Тази вечер са докладвани и мощни експлозии близо до окупирания Антрацит в Луганската област. За момента не е ясен обекта на атаката.
A series of explosions was reported near occupied Antratsyt in Luhansk region. #Ukraine pic.twitter.com/Vp8C9GMMke— NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) May 5, 2026
Ройтерс пък съобщава, че рафинерията за преработка на нефт в Кириши в Ленинградската област е спряла дейността си след атака с дронове. Ударени са рафинерията „Киришинефтеоргсинтез“ и петролната помпена станция „Кириши“ в Ленинградска област. Тази рафинерия е сред трите най-големи нефтопреработвателни завода в Русия, с годишен капацитет от 21 милиона тона нефт.
Drones from the Security Service of Ukraine and the Defense Forces struck the Kirishinefteorgsintez refinery and the Kirishi oil pumping station in Russia's Leningrad region. This refinery is among Russia's top three largest oil processing plants, with an annual capacity of… pic.twitter.com/gHQ3GHPLX4— WarTranslated (@wartranslated) May 5, 2026