Войната в Украйна:

САЩ одобриха продажбата на над 1500 далекобойни авиобомби JDAM на Украйна

05 май 2026, 23:22 часа 1024 прочитания 0 коментара
Държавният департамент на САЩ одобри евентуалната продажба на военни боеприпаси за съвместно директно нападение с удължен обсег JDAM, както и свързано с тях оборудване на правителството на Украйна. Очакваната обща стойност на сделката е 373,6 милиона долара. Главният изпълнител на договора ще бъде Boeing Company, разположена в Сейнт Луис, Мисури, като той няма да има неблагоприятно въздействие върху отбранителната готовност на САЩ в резултат на тази предложена продажба, се казва в съобщението на държавния департамент.

Правителството на Украйна е поискало да закупи 1200 комплекта боеприпаси за директно нападение JDAM KMU-572; както и 332 комплекта KMU-556 JDAM. Към сделката ще бъдат включени още системи за взривяване FMU-139; оборудване за поддръжка на JDAM; резервни части, консумативи и аксесоари, както и поддръжка на ремонт и връщане; софтуер за оръжия и оборудване за поддръжка; класифицирани и некласифицирани публикации и техническа документация; транспортна поддръжка; проучвания и обследвания; инженерни, технически и логистични услуги за поддръжка от правителството на САЩ и изпълнители; и други свързани елементи на логистичната и програмна поддръжка. 

"Тази предложена продажба ще подпомогне целите на външната политика и националната сигурност на Съединените щати, като подобри сигурността на страна партньор, която е водеща за политическата стабилност и икономически прогрес в Европа", се казва в съобщението на Държавния департамент на САЩ. 

"Предложената продажба ще подобри способността на Украйна да се справя с настоящи и бъдещи заплахи, като допълнително я подготви за провеждане на мисии за самоотбрана и регионална сигурност с по-мощен капацитет за противовъздушна отбрана. Украйна няма да има затруднения да усвои тези артикули и услуги във въоръжените си сили", се казва още в документа.

Елин Димитров
