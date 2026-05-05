Войната в Украйна:

Арсенал мечтае за първата си европейска корона - 20 години по-късно отново на финал в Шампионската лига!

05 май 2026, 23:54 часа 604 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Арсенал мечтае за първата си европейска корона - 20 години по-късно отново на финал в Шампионската лига!

Английският футболен гранд Арсенал се класира за втори път в историята си на финал в Шампионска лига! "Артилеристите" ще имат възможността да спорят за трофея, след като победиха Атлетико Мадрид с 1:0 като домакин в реванш от 1/2-финалите на турнира. Така с общ резултат 2:1 от двата мача Арсенал продължава към големия финал, където очаква Байерн Мюнхен или Пари Сен Жермен.

Арсенал победи Атлетико и е на финал в Шампионска лига

Срещата започна с натиск на Атлетико, който стигна до няколко опасности пред вратата на Арсенал. Постепенно "топчиите" изравниха играта и на свой ред създадоха няколко опасни атаки. В края на полувремето домакините успяха да открият резултата. Удар към вратата на Атлетико бе изпит от вратаря Ян Облак, но Букайо Сака бе на точното място да направи добавка за 1:0.

Още: “Ел Класико ще реши титлата! И като всички дадохме победа за тях, пак няма да стане“: Прогнози “В мишената“ (ВИДЕО)

Арсенал

След почивката Атлетико отново упражни натиск, като се стигна и до две полемични ситуации в наказателното поле на съперника, при които "дюшекчиите" претендираха за дузпа. Нито съдията, нито ВАР обаче се намесиха. В средата на полувремето Виктор Гьокереш получи страхотен пас фронтално срещу вратата на Атлетико, но не успя да уцели очертанията.

До края Атлетико продължи да натиска, но така и не успя да стигне до изравнителен гол. Така Арсенал се класира на финал за втори път в историята си - след сезон 2005/06, когато отстъпи от Барселона. "Артилеристите" никога не са печилили Шампионска лига, като ще опитат да го направят на финала на 30 май срещу победителя от двойката Байерн Мюнхен - Барселона.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Още: "Арсенал ще смаже и Байерн, и ПСЖ": Абсурден коментар взриви мрежата след 9-головото шоу в Париж

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Атлетико Мадрид Шампионска лига Арсенал
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес