Седмицата 11–17 май носи голям пробив за 3 зодии

През предстоящите дни ще има лекота, която ще помогне да се премахнат всякакви съмнения или страхове за бъдещето - най-вече за 3 зодии.

Астероидът Веста ще се премести в Овен на 13 май, добавяйки към колекцията от планети в този огнен знак и внасяйки нова енергия в живота ви. Тази енергия ви насочва към това, което е важно и е свързано с целта на вашата душа. Доверете се къде Веста ви води, за да можете да бъдете уверени в новото начало, което ще настъпи с изгрева на Новолунието в Телец на 16 май. Запазете място за неочакваното, когато Меркурий ще се премести в Близнаци на 17 май.

Тази седмица носи невъобразими промени за тези астрологични знаци, правейки това, което изглежда възможно, почти безгранично. Позволете си да продължите напред с плановете си, но запазете място и за чудеса.

Дева

Време е да започнете да се движите към живота, за който мечтаете, Деви. Новолунието в Телец носи късмет и изобилие в живота ви тази седмица. С тази енергия е удобно да се работи, тъй като Телецът придава стабилност на нуждата ви от практичност. Въпреки че трябва да вземете решение тази седмица, то няма да ви се струва рисковано. Знаете, че сте готови за този момент и всичко, което ще последва.

Новолунието в Телец ви предлага шанс да си поставите за цел по-голям късмет и изобилие. То ви моли да се съсредоточите върху създаването на живот, който ви кара да се чувствате добре, а не просто да преминавате през етапите. Става въпрос по-малко за логика и повече за това, което се чувства правилно в душата ви. Позволете си да си представите живота, за който винаги сте мечтали, и след това наблюдавайте как вселената се обединява, за да направи всичко това възможно.

Лъв

Доверете се на сърцето си тази седмица, Лъвове. С толкова много планети в Овен ви е трудно да разберете в каква посока трябва да вървите или каква възможност трябва да използвате. Това започва да се подобрява, когато астероидът Веста се премества в Овен в сряда, насърчавайки ви да се справите с всяка нерешителност, за да можете да определите къде да насочите енергията си.

Веста остава в Овен до края на 2026, така че енергията, която започнете да чувствате в следващите дни, ще бъде с вас до края на годината. Дайте си време да разберете какво чувствате и се уверете, че го насочвате към положителна промяна. Не изгаряйте това, което е важно за вас. Това е време за огромна трансформация и късмет, стига да слушате сърцето си.

Везни

Кажете „да“ на всичко, което Вселената ви предлага тази седмица, Везни. След като Меркурий влезе в Близнаци този уикенд, останете отворени за неочаквани възможности и чудеса (ще има много), вместо да следвате конкретен път към мечтите си. Меркурий остава в Близнаци до 1 юни, така че късметът ви не свършва тази седмица. Важно е да държите място за предложенията, които идват през този период.

Близнаци е експанзивен зодиакален знак, известен с това, че носи приток на възможни избори. И все пак, това означава, че трябва да изберете кое е правилно за вас. Близнаците носят двойственост. В този случай става въпрос за това да правите това, което ви е приятно в момента, за разлика от това, което ще бъде най-добро за вас в бъдеще. Бъдете внимателни към изборите си тази седмица и се уверете, че това, на което казвате „да“, е част от култивирането на живота, за който винаги сте мечтали.

