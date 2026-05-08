Човекът, който истински изплаши Путин: ТОП цел за Кремъл след Зеленски

Командирът на Силите за безпилотни системи на украинската армия Роберт Бровди с позивна Мадяр направи повече от всеки друг, за да изплаши Владимир Путин дали ще е в състояние да проведе безпрепятствено парада си на 9 май на Червения площад.

Тази събота нито ракети ще има, нито танкове ще реват по паветата на Червения площад в Москва, пише The Guardian в свой материал, озаглавен "Украинският шеф на дроновете провали парада на Путин". За първи път от много години парадът ще се проведе без военна техника. Причината е, че Путин се бои от украински удар, се казва в статията.

Дроновете на 414-та бригада, командвана от Мадяр, позната по-рано като "Птиците на Мадяр", унищожават руските ПВО по-бързо, отколкото Москва може да ги поправи. Те нанасят удари дълбоко във вътрешността на Русия по петролни съоръжения, пристанища и редица други обекти - да си припомним само какво се случи в нефтопреработвателния терминал в Туапсе (четири пъти за две седмици!), в балтийските пристанища Приморск и Уст-Луга, в петролната рафинерия в Перм и да не забравим, разбира се, военното летище в Челябинск в Урал на цели 1700 км от украинската граница, където бяха поразени руски изтребители, уж скрити там да са далеч от украинските атаки.

Още: Указ на Зеленски: Разрешавам провеждането на парад в Москва на 9 май

Дори дворците на Путин вече са уязвими за атака.

Всичко това превърна Мадяр в една от основните цели на Русия за елиминиране, отбелязва изданието. И не пропуска да добави, че Украйна вече има статут на суперсила в областта на дроновете. Тя продава успешно технологията си за борба с дронове - в страните от Персийския залив, в Европа и дори в САЩ.