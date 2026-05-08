Стана ясно кой поема временно СУ "Свети Климент Охридски"

Проф. д-р Георги Вълчев издаде заповед, с която определи доц. Първан Първанов да изпълнява функциите на функционален ректор администрация и информационни дейности на СУ "Свети Климент Охридски". Доц. Първанов ще изпълнява тази длъжност, считано от 08.05.26 година, до назначаването на временно изпълняващ длъжността ректор по реда на чл. 10, ал. 2, т. 6 от Закона за висшето образование. Проф. д-р Георги Вълчев подаде оставка пред Общото събрание на Софийския университет, като днес положи клетва като министър на образованието. От този момент мандатът му като ректор се прекратява.

Съгласно чл. 10, ал. 2, т. 6 г) от Закона за висшето образование министърът на образованието и науката назначава временно изпълняващ длъжността ректор за срок не по-дълъг от шест месеца при предсрочно прекратяване на мандата. В срок от 2 месеца трябва да се проведе общо събрание на Софийския университет, на което да бъде избран нов ректор, който да довърши мандата до ноември 2027 г.

Изборът на ректора на Софийския университет "Св. Климент Охридски" проф. Георги Вълчев за редовен министър на образованието в кабинета "Радев" предизвика остри реакции, протестна подписка и съмнения за блокиране на работата на Алма матер. Причината - оказва се, че изборът на проф. Вълчев автоматично прекратява мандата на всички негови заместници, заради чл. 33, ал. 2 от Закона за висшето образование (ЗВО). Според нормативната уредба мандатът на заместник-ректорите приключва заедно с мандата на ректора, който ги е предложил за избор от академичния съвет, но отново те би следвало да останат като временно изпълняващи длъжността зам.-ректори.

