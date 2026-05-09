В Германия: Заложническа криза завърши без пострадали, но заподозрените се издирват

Заложническа криза в Германия приключи без пострадали, но заподозрените се издирват.

Драмата се разигра в западния германски град Зинциг, на 20 километра от Бон. Нападателите похитиха двама души в банката в града. Полицията щурмува сградата и откри заложниците заключени в помещението със сейфовете. Нападателят или нападателите са успели да избягат по неясен за полицията маршрут.

