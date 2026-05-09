Каква част от левовете е изтеглена от обращение: Данни на БНБ

Делът на изтеглените левове към 8 май 2026 г. възлиза на 92,52 на сто от левовете в обращение в началото на 2025 г., съобщиха от Българската народна банка. Стойността на левовите банкноти и монети, извън касите на БНБ към днешна дата възлиза на 2,3 млрд. лева. Към същата дата евробанкнотите и евромонетите в обращение възлизат на обща стойност над 8,4 млрд. евро и осигуряват нормалното функциониране на платежната система, както и обслужването на икономиката и населението, се посочва в съобщенито.

Посочената стойност на еврото в обращение у нас отразява разлика между изтеглените от и внесените в БНБ евробанкноти и евромонети.

Към 8 май процесът по изтегляне от обращение на левови банкноти и монети и по пускане в обращение на евробанкноти и евромонети се осъществява в съответствие с действащата нормативна рамка и утвърдените оперативни планове, се посочва в съобщението.

От 1 февруари 2026 г. еврото е единственото законно платежно средство в Република България, добавят от БНБ.

До края на юни левовете ще могат да се обмемнят в търговските банки и клоновете на "Български пощи" без такса, като през втората половина на годината банките и пощите ще могат да начисляват такси за тази услуга. Левове ще се обемнят в БНБ без такси безсрочно, припомня БТА.

Двойното обозначаване на цените - в евро и лева, е в сила до 8 август 2026 година.