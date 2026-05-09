Гърция обмисля закупуването на военни самолети С-390

Гърция проявява интерес към придобиването на военни самолети С-390, е заявил вчера министърът на отбраната Никос Дендиас от Лисабон, където е на посещение, съобщава електронното издание на гръцкия вестник "Катимерини", позовавайки се на информация на Ройтерс. Самолетите Ембраер C-390 (Embraer C-390) се произвеждат в Бразилия, като част от производствения процес се осъществява и в Португалия.

"Имахме възможност да дискутираме много въпроси..., един от които беше и възможността за купуване на самолет С-390", е заявил Дендиас след състоялата се вчера среща с португалския министър на отбраната Нуно Мело.

Гръцкият министър не е дал повече разяснения относно броя на самолетите, които Гърция възнамерява да купи, нито е споменал цената им. В момента Гърция разполага със самолети C-130 и C-27, като планира до 2036 г. да изразходва около 28 милиарда евро за модернизиране на въоръжените си сили.

Португалската компания "Огма" (OGMA), в която "Ембраер" има дял от 65 процента, е ключов партньор в програмата за производство на С-390. "Огма" произвежда части за корпуса на самолета, които се изпращат в Бразилия за сглобяване на летателния апарат. Португалия беше първата страна членка на Европейския съюз и НАТО, която направи поръчка за С-390 през 2019 г. До момента тя е получила няколко военни самолета от този тип.