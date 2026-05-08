Защо от "Прогресивна България" не подкрепиха свалянето на охраната на Пеевски: Говори Антон Кутев

Новото правителство положи клетва, служебният кабинет официално предаде властта, а парламентът започна работа с амбициозна програма – ограничаване на ръста на цените, борба с олигархичния модел, реформа в съдебната система и приемане на държавен бюджет. В предаването „Лице в лице“ по bTV депутатът от „Прогресивна България“ Антон Кутев коментира първите решения на новото управление, критиките към кадровите назначения, отношенията с опозицията и предстоящите реформи.

Днес Румен Радев заяви по време на първото заседание на Министерския съвет, че кабинетът ще работи за „разграждане на олигархичния модел“ и за „енергично и решително правителство, което може да бъде двигател на борбата с корупцията“. Според него обаче са нужни и „решителна и независима прокуратура“ и сериозни действия срещу престъпността, катастрофите по пътищата и наркоразпространението сред младите хора.

„Търсим промяна и нови лица“

Антон Кутев призна, че познава лично само част от новите министри, но определи това като нормално. По думите му основната логика при подбора е била свързана с необходимостта от бързи действия и дистанциране от старите политически модели. „Нямаме много време оттук нататък и трябва много бързо да правим това, което сме обещали. Промяната, която всички очакват, трябва да се случи“, заяви той.

Кутев коментира и критиките, че в кабинета има хора, свързвани с ИТН и предишни управления. Според него няма централизирана кадрова зависимост: „Не мисля, че има някаква особена логика. Даже съм малко учуден, защото ИТН според мен бяха безкрайно слаби кадровици. Но очевидно са имали някои попадения.“ Той отхвърли и твърденията, че зад назначенията стои същият кадрови кръг, работил с ИТН: „Връзката с БСП е много по-голяма.“

Защо Явор Гечев не е министър?

По темата за отсъствието на Явор Гечев от новия кабинет Кутев призна, че лично е имал добро мнение за него: „Аз смятам, че Явор би бил добър министър принципно. За него съм чувал добри неща от бранша.“ Въпреки това подчерта, че изборът е изцяло на премиера Румен Радев: „Когато спечелиш 50% от доверието на българите, всеки втори българин ти вярва и гласува за теб, ти имаш правото да правиш този избор. Още повече, че в този случай това не е само право, а и отговорност.“

„Не парламентът трябва да сваля охраната на Пеевски“

Сериозна част от разговора беше посветена на темата за охраната на Делян Пеевски и отказа на управляващите да създадат парламентарна комисия по темата.

Антон Кутев беше категоричен, че парламентът не трябва да решава персонални казуси: „Не е редно Народното събрание да сваля или да вдига охраната на някого. Народното събрание е върховният законодателен орган. То се занимава с принципите, а не с охраната на Пеевски или Борисов.“

Той подчерта, че според него охраната на Пеевски от НСО е несправедлива: „На всички нас, включително и на мен, ни изглежда не само несправедливо, а вредно за държавния бюджет той да има охрана от НСО.“ Кутев обаче смята, че промяната трябва да стане по институционален път, а не чрез парламентарни акции: „Нашата работа е да накараме органите да работят така, както хората очакват от тях.“

„Анкетните комисии никога не са свършили работа“

Депутатът разкритикува практиката да се създават временни парламентарни комисии за разследване: „Не си спомням анкетна парламентарна комисия, която да е свършила работа.“ Според него подобни комисии често дори пречат на реалните разследвания: „Вероятността такава комисия да избели Пеевски или който и да било друг е много голяма.“

Кутев коментира и реакциите след свое изказване, в което използва израза „нашия парламент“, което предизвика критики от опозицията. „Може би правилното е било да кажа ‘парламентът, в който ние имаме мнозинство’. Вероятно е било грешка като изразяване“, призна той. Според него обаче обществото се фокусира върху второстепенни теми вместо върху реалните проблеми: „Имаме проблеми с корупцията, трябва да разградим олигархичния модел и да видим какво правим с цените. С това трябва да се занимаваме.“

„Не трябва да се ограничават въпросите на журналистите“

Антон Кутев защити свободата на медиите след критиките към изказване на Слави Василев, че само той ще определя кои журналисти да задават въпроси. „Категорично съм за това, че не можеш да ограничаваш въпросите на журналистите. Трябва да отговаряш и да се представяш“, каза той.

Кутев допълни, че „Прогресивна България“ ще започне по-активно участие в медиите: „Ще направя всичко възможно да осигурим достатъчно говорещи хора, които да обясняват какво правим.“

По думите на Кутев предстоят законодателни промени, свързани с регулаторите – КЗК, КЗП и други институции. Той даде личен пример с подадена от него жалба до Комисията за защита на потребителите: „Една седмица не можаха да ми дадат входящ номер. Това е недопустимо.“ Според него проблемът не е в отделните служители, а в начина на управление: „Това се управлява. Има механизъм, който трябва да работи, а ние искаме този механизъм да заработи.“

Кутев обясни как управляващите смятат да се борят с олигархичния модел. „Най-важното е да има равни правила за бизнеса“, заяви той. Като пример посочи строителството на АМ „Хемус“ и практиките с обществени поръчки: „Не може 150 милиона лева да бъдат дадени на някого без обществена поръчка. Това в Германия не може да се случи.“

Според него основната задача е да се прекрати възможността „да се теглят милиарди от държавата без обществени поръчки“. „Трябва да направим невъзможно заобикалянето на закона за обществените поръчки“, подчерта Антон Кутев.