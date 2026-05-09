Войната в Украйна:

Удар по поверителността: Instagram премахва важна функция от съобщенията

09 май 2026, 1:15 часа 306 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Удар по поверителността: Instagram премахва важна функция от съобщенията

Instagram премахва криптирането от край до край на частните съобщения, предава The Guardian. Това означава, че компанията технически ще може да осъществи достъп до съдържанието на частните разговори.

Още: Livestream: Важна промяна. Instagram удари по основна функция - излъчването на живо

Според The Guardian, потребителските данни също могат да бъдат споделени с правоохранителните органи при официални заявки. Криптирането от край-до-край се счита за един от ключовите начини за защита на частната комуникация. Без него съобщенията потенциално могат да бъдат прочетени не само от изпращача и получателя, но и от самата платформа..

Още: Как Гърция изпревари всички: държава и родители заедно забраняват социалните мрежи за деца

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Instagram криптиране функция поверителност
Елин Димитров
Елин Димитров Редактор
Още от Технологии
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес