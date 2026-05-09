Удар по поверителността: Instagram премахва важна функция от съобщенията

Instagram премахва криптирането от край до край на частните съобщения, предава The Guardian. Това означава, че компанията технически ще може да осъществи достъп до съдържанието на частните разговори.

Според The Guardian, потребителските данни също могат да бъдат споделени с правоохранителните органи при официални заявки. Криптирането от край-до-край се счита за един от ключовите начини за защита на частната комуникация. Без него съобщенията потенциално могат да бъдат прочетени не само от изпращача и получателя, но и от самата платформа..

