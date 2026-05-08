Ясни са имената на депутатите от ПБ, които не подкрепиха Радев за премиер

08 май 2026, 18:06 часа 1295 прочитания 0 коментара
Снимка: Народно събрание
Стана ясно кои са депутатите от "Прогресивна България", които не са подкрепили Румен Радев при избора му за министър-председател и при гласуването на персоналния състав на кабинета. Справката от трите гласувания в пленарната зала показва, че при избора на Радев за премиер и при одобряването на структурата на Министерския съвет "за" са гласували 124 депутати от ПБ, а при гласуването на персоналния състав на правителството подкрепата е била от 122 народни представители.

Парламентарната група на "Прогресивна България" обаче разполага общо със 131 депутати, което породи въпроси кои народни представители не са участвали във вота.Още: Можеха ли депутатите на Радев да гласуват за себе си? Проф. Пламен Киров даде отговор

Проверка на поименната справка от гласуването, с което парламентът одобри кандидатурата на Радев и персоналния състав на кабинета, показва, че седем депутати от ПБ не са участвали в гласуването.

Това са:

  • Гълъб Донев
  • Димитър Стоянов
  • Енчо Керязов
  • Иван Демерджиев
  • Илин Димитров
  • Росица Карамфилова-Благова
  • Румен Радев

Всички те са част от новото правителство.

По-рано се появиха твърдения, че бъдещите министри не са могли да гласуват за кабинета заради ограничения в антикорупционното законодателство. Подобна забрана обаче не съществува. Според българската парламентарна практика и Конституцията депутатите, предложени за министри, имат право да участват в гласуването за правителството до момента, в който положат клетва като членове на Министерския съвет. Още: Бойко Рашков за правосъдния министър: От 40 години съм в системата и не съм го чувал

Прогресивна България 52 Народно събрание кабинетът Радев
Калоян Мирчев
Калоян Мирчев Редактор
