Ясни са имената на депутатите от ПБ, които не подкрепиха Радев за премиер

Стана ясно кои са депутатите от "Прогресивна България", които не са подкрепили Румен Радев при избора му за министър-председател и при гласуването на персоналния състав на кабинета. Справката от трите гласувания в пленарната зала показва, че при избора на Радев за премиер и при одобряването на структурата на Министерския съвет "за" са гласували 124 депутати от ПБ, а при гласуването на персоналния състав на правителството подкрепата е била от 122 народни представители.

Парламентарната група на "Прогресивна България" обаче разполага общо със 131 депутати, което породи въпроси кои народни представители не са участвали във вота.Още: Можеха ли депутатите на Радев да гласуват за себе си? Проф. Пламен Киров даде отговор

Проверка на поименната справка от гласуването, с което парламентът одобри кандидатурата на Радев и персоналния състав на кабинета, показва, че седем депутати от ПБ не са участвали в гласуването.

Това са:

Гълъб Донев

Димитър Стоянов

Енчо Керязов

Иван Демерджиев

Илин Димитров

Росица Карамфилова-Благова

Румен Радев

Всички те са част от новото правителство.

По-рано се появиха твърдения, че бъдещите министри не са могли да гласуват за кабинета заради ограничения в антикорупционното законодателство. Подобна забрана обаче не съществува. Според българската парламентарна практика и Конституцията депутатите, предложени за министри, имат право да участват в гласуването за правителството до момента, в който положат клетва като членове на Министерския съвет. Още: Бойко Рашков за правосъдния министър: От 40 години съм в системата и не съм го чувал