9 май ще е ден на победата, но само за 4 зодии

На 9 май 2026 четири зодиакални знака получават мощен подарък от Вселената. С последната четвърт на Луната във Водолей на небето, най-накрая виждаме как една трудна ситуация в живота ни приключва.

Това приключване е необходимо и навременно. Чувства се като истински дар от Вселената. Очаквахме с нетърпение да продължим напред и да подредим живота си. Сега парчетата най-накрая си дойдоха на мястото. В събота можем да направим това, което сме искали, и да продължим напред.

Лъв

Още: Голямото начало: 3 зодии влизат в нова ера от 7 май

Нещо ви тревожи от дълго време. Въпреки че винаги сте знаели, че в крайна сметка ще свърши, най-накрая можете да си отдъхнете в събота, тъй като ще получите истински финал. Тази последна четвърт на Луната ви помага да подредите това, което е останало, и да се подготвите за това, което предстои. Това е вълнуващо време, но все пак изисква търпение и способност просто да се отпуснете.

Можете да го направите, Лъвове. Можете да се отпуснете и да си позволите по-лесните времена и по-добрите дни. Те са тук за вас и винаги е било просто въпрос на организация да се справите с калта и хаоса. Сега сте отново на правилния път. Всичко е наред!

Риби

Най-накрая сте в края на дълъг процес, който наистина започна да ви лази по нервите. Това се усеща като нищо по-малко от дар от самата Вселена.

Още: Между 7 и 20 май Вселената закриля 4 зодии – вижте дали сте сред тях

Не винаги сте най-търпеливия човек. Когато се сблъскате с препятствия, сте склонни да се ядосвате. В петък обаче това е грешният път. Вече знаете това обаче и благодарение на последната четвърт на Луната във Водолей не чувствате гняв.

Сега можете да видите светлината в края на тунела, докато се справяте с трудните времена. Справяте се добре, Риби. Продължавайте!

Дева

Още: Ретрограден Плутон от 6 май до 16 октомври 2026: Какво носи това на всеки зодиакален знак

Тази последна четвърт на Луната ви показва, че нищо не трае вечно, дори това, през което сте преминали. Вложили сте толкова много време и усилия и е имало моменти, в които сте се чудили дали някога ще си починете.

В събота най-накрая го правите. Почивката, за която сте мечтали, идва естествено. Появява се край и ви дава точно това, от което се нуждаете.

Няма за какво да се тревожите тук, Деви, въпреки че сте склонни да се тревожите прекалено за всичко. Хубавото е, че можете да очаквате с нетърпение края на едно главоболие образно казано. Каквото и да ви е причинявало стрес, най-накрая приключва.

Скорпион

Още: От 6 май съдбата обръща играта за 3 зодии – чакат ги огромни радости

Ако има една дума, която да опише чувството, което ви обзема в събота, това е освобождение. Дълбоко, емоционално освобождение, Скорпиони. Стигнали сте до края на дълъг, труден път и сега най-накрая можете да се отпуснете.

Направихте това, което трябваше да се направи, и стигнахте до другата страна. Това се чувства като подарък. Браво! Сега виждате пред себе си толкова много надежда и обещания. Отне време, но се развивате и се променяте в някой, който искате да бъдете.