Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 15-21 септември 2025

Седмичният таро хороскоп за всеки зодиакален знак за периода 15 - 21 септември 2025 г. е тук с послание и съвети за седмицата. Това е последната седмица на Слънцето в Дева, така че може да се почувствате малко по-съзнателни по отношение на здравето и благополучието. Луната ще пътува от Рак, знака, който управлява, към Везни. Трите основни астрологични събития, които се случват тази седмица, включват навлизането на Меркурий във Везни и навлизането на Венера в Дева. Слънчево затъмнение ще се случи в неделя, 21 септември . Емоциите ни са склонни да клонят към семейството, романтиката, грижата за себе си и връзките.

Първият съвет от колективната карта таро за всички идва от Петицата пентакли. Петицата предсказва конфликт. Пентаклите се свързват с материалния свят. Можем да очакваме интензивни дискусии относно икономиката, работните места, здравеопазването и може би благородните метали.

Телец, Дева и Козирог може да преживеят най-значителни промени в живота. Възможно е да има повишена стойност на диамантите. За земните знаци е възможно да се постигнат положителни резултати чрез подобрения в ритуалите за проява. Нека видим какво още е предвидено за всяка зодия!

Таро карта на седмицата за Овен: Тройка жезли, обърната

Овни, може би понякога обичате да правите нещата импулсивно и бързането с проекти може дори да ви е от полза по-често, отколкото не. Картата таро тази седмица, обърната Тройка жезли, обаче е предупреждение за вас, че провалът в планирането е планиране на провал.

Може да пропуснете детайл или да забравите нещо важно, което трябва да се направи. Не е мъдро решение да бързате напред без ясна стратегия.

Така че вашият съвет за седмицата е да мислите предварително. Бъдете внимателни, когато действате импулсивно, тъй като това е дейност с по-висок от средния риск.

Таро карта на седмицата за Телец: Смърт

Телец, затвори една врата и ще се отвори друга. Картата таро за теб тази седмица, Смърт, е за краища и бързи начала.

Може би приключвате една красива глава от живота си и започването на нещо ново ще бъде едновременно горчиво-сладко и нещо, което неохотно ще прегърнете. Не е лесно да се сбогувате с това, което сте правили преди, защото то се е превърнало в част от вашата идентичност.

Съветът за вашата зодия Телец тази седмица обаче е да отворите сърцето си за нови неща. Нека светлината на новото начало заблести в него.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Император

Близнаци, ти можеш да бъдеш лидер; истинският въпрос е дали искаш да бъдеш такъв? Може би размишляваш върху отговорностите, свързани с лидерството, и си мислиш, че то всъщност не е за теб. Предпочиташ да имаш по-малко стрес в живота си. Избираш да бъдеш ангажиран и да оставиш другите да поемат контрола.

Днешният съвет от „Императорът“ към вас е да преосмислите решението си. Може да не искате да поемете тази нова роля по различни причини, но в крайна сметка тя може да ви бъде от полза. Назначаването може да бъде значителен ангажимент; помислете за него.

Таро карта на седмицата за Рак: Страница пентакли, обърната

Рак, напълно ли си решен да свършиш нещата, които си си поел ангажимент да направиш тази седмица? Възможно е да се появи известно отлагане на хоризонта за теб и това може да са ранните признаци на прегаряне .

Може да откриете, че правите малко по-малко от обикновено, защото имате нужда от почивка и почивка от прекаленото натоварване.

Съветът от страницата с пентакли, обърната наобратно, е да избягвате прегарянето, като се стремите към по-голям баланс в дейностите си. За всичко, което правите за другите, направете едно нещо и за себе си.

Таро карта на седмицата за Лъв: Осмица жезли, обърната

Лео, трябва да бъдеш търпелив. Може да искаш нещо да се направи веднага, но може да има значителни забавяния.

Забавянето не означава никога; то означава не сега, въпреки че понякога ще се чувствате разочаровани и леко обезкуражени.

Посланието и съветът от обърнатата карта таро „Осемте жезли“ е да се замислите, когато изглежда, че нещата не вървят по начина, по който сте се надявали. В тих размисъл може да откриете защо и как да направите подобрения.

Таро карта на седмицата за Дева: Върховната жрица, обърната

Дева, тази седмица може да са необходими малко повече усилия, за да чуете вътрешния си глас и да разберете какво се случва в сърцето ви. Върховната жрица, обърната, представлява емоционално откъсване и вътрешна тишина. Може да има различни причини, поради които това се случва. Може да имате твърде много неща, които се случват, или да мислите за работа, която изисква вашата концентрация.

Съветът за седмицата е да обръщате внимание на знаците от Вселената, особено на повтарящи се числа или думи и фрази, които се открояват и изглеждат последователни. Когато вътрешният ви глас е трудно да се чуе, Вселената може да опита други начини да привлече вниманието ви.

Таро карта на седмицата за Везни: Сила, обърната

Везни, ти винаги си до другите, но е добре да признаеш, че не се чувстваш силен/силна, когато си уморен/уморена или по-малко общителен/а. Когато даваш толкова открито и свободно, това може да те накара да почувстваш нужда да се отпуснеш.

Посланието на обърнатата карта таро „Сила“ тази седмица е да помислите за личното и физическото си благополучие. Нуждата от малко пространство е здравословна част от човешкия опит. Поискайте го.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Асо мечове, обърнат

Скорпионът, като експерт, има своите предимства, но всяка крайност има и недостатъци. След като имате експертиза в една област от живота си, като например бизнес или хоби, може да ви липсват знания в други области.

Не се притеснявай обаче, Скорпион. Просто знай, че може да нямаш нужното количество информация, за да обсъдиш дадена тема толкова задълбочено, колкото обикновено би искал.

Вашият съвет за седмицата от обърнатата карта Таро с Асо мечове? Направете проучване. Използвайте наличните ресурси, за да сте информирани за това, което може да пропускате. Бъдете скромни и отворени за конструктивна обратна връзка или насоки. Оставете другите да ви помагат да се учите в движение.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Деветка жезли

Стрелец, ти си толкова смел и отважен. Когато скочиш в нещо, не започваш с нито един пръст във водата. Не, влизаш чак докрай.

Има моменти, в които да позволите на страстната си страна да вземе връх. След това има и други моменти, в които трябва да забавите темпото и да действате предпазливо.

Това е основното послание за вас тази седмица от картата таро „Деветката жезли“. Подхождайте внимателно към това, което правите. Животът може да е състезание, но не винаги е нужно да бързате.

Таро карта на седмицата за Козирог: Деветка мечове

Козирог, за какво се тревожиш напоследък? Може дори да не знаеш какво те мъчи, докато главата ти не докосне възглавницата през нощта.

Но тази седмица няколко проблема може да ви тормозят в тихите мисли и да ви накарат да се чувствате тревожни или притеснени. Въпросът е дали можете да контролирате проблема или проблемите заплашват да ви контролират?

Съветът за седмицата от вашата карта таро Деветка мечове е да се справите с това, което можете, и да оставите останалото на властимащите. Толкова често това, от което се страхувате, се оправя от само себе си. Повярвайте, че това е един от онези моменти, в които тревогата ще бъде загуба на време.

Таро карта на седмицата за Водолей: Асо от пентакли

Водолей, нещата се оправят тази седмица, особено във финансов план. Може да ви се предостави доста обещаваща възможност в кариерата ви или може би в хоби, с което можете да печелите пари.

Съветът от картата таро „Асо пентакли“ за тази седмица е да държите възможностите си отворени. Може би си мислите, че първата оферта, която получите, е единствената, която ще получите.

През цялата седмица може да ви очакват още много. Бъдете внимателни на какво казвате „да“ и се уверете, че не става въпрос само за пари, а че това е в съответствие с общите ви цели.

Таро карта на седмицата за Риби: Двойка жезли

Риби, винаги е най-добре да планирате предварително. Вие сте от онези свободолюбиви същества, които обичат да се свързват с енергията на момента и да оставят нещата да текат. Това работи толкова добре за вас през повечето време, но може да има моменти, в които се нуждаете от малко повече структура и конкретен план, който да следвате.

Посланието към вас от Двойката на жезлите, вашето седмично таро, е да смесите малко от двата стила в живота си. Останете с течението, но знайте накъде сте се запътили. Стремете се към това, което желаете, дори и да е несигурно, и помислете какво планирате да направите, ако нещата не се получат.