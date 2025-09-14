Войната в Украйна:

Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 15 до 21 септември

14 септември 2025, 10:06 часа 0 коментара
Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 15 до 21 септември

Съдържание:

През седмицата от 15 до 21 септември 2025 г. късметът най-накрая ще споходи три зодиакални знака. Предстоящата седмица е изпълнена с магия и невероятни синхроничности, които ще ви помогнат да разберете, че вселената е с вас на всяка стъпка от вашето пътуване. Това е последната седмица от портала на затъмнението, който представлява периодът от лунното затъмнение в Риби на 7 септември до слънчевото затъмнение в Дева в неделя, 21 септември. През този период събитията в живота ви ще се променят бързо.

 

 

Кърваво пълнолуние на 7 септември - какво ще донесе на всяка зодия

Във вторник, 16 септември, Луната образува съвпад с Юпитер и това ще ви помогне да се разширите, да поемете рискове и да се възползвате от възможностите, докато работите, за да създадете ново начало за себе си. Юпитер в Рак ви помага да се разширите, за да можете да поемете риск, вместо да останете заседнали в стари модели. Тази енергия ще ви помогне да се овластите да правите промени, особено когато второто Новолуние в Дева и слънчевото затъмнение настъпят в неделя, 21 септември. Ще бъдете готови да прегърнете съдбата си и да живеете живот, който обичате.

1. Козирог

Още: Таро хороскоп за 14 септември

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Позволете си да се разширите към нови преживявания, Козирог. Може би напоследък се чувствате неспокойни в живота си, тъй като копнеете за нещо ново, което не можете да назовете съвсем точно. Готови сте за нова глава, но също така искате тя да бъде и с голямо значение. Вместо да се разубеждавате да не следвате сърцето си или да описвате знаците като просто съвпадения, опитайте се да повярвате накъде сте водени. В момента работите с изключително мощна енергия, но трябва да си позволите да напуснете зоната си на комфорт, за да я използвате.

Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 8 - 14 септември 2025

Позволете си да видите, че вашето безпокойство е призив за действие, тъй като второто Новолуние в Дева и слънчево затъмнение изгряват в неделя, 21 септември. Това е второто Новолуние подред, като първото се случи на 22 август. И все пак, това Новолуние е и слънчево затъмнение, представляващо драстична промяна и действие във вашия външен живот. Вземете това, което е възникнало по време на първото Новолуние в Дева, и го разширете с енергията тази седмица. Вашето безпокойство ви насочва към нов живот, но трябва да предприемете действия, за да го създадете, тъй като то няма просто да падне в скута ви. Слушайте знаците и вярвайте в способността си наистина да имате всичко, за което някога сте мечтали.

Хороскоп за днес, 14 септември: Девите ще имат за какво да се фукат, а Везните ги чака адска скука

2. Водолей

Водолей, следвайте сърцето си към любовта, предопределена за вас. Тази седмица имате късмет в любовта, тъй като Меркурий във Везни прави тригон с ретрограден Уран в Близнаци в събота, 20 септември. Меркурий във Везни носи късмет и ново начало, докато Уран в Близнаци подчертава теми, свързани с романтиката, обвързаността и вечната ви любов. Ръката на съдбата играе роля в любовния ви живот, но може да се наложи да разклатите рутината си, за да получите най-големите ползи.

Още: Любовен съвет за всяка зодия за 14 септември 2025

Меркурий във Везни подсказва, че ще получите предложение за пътуване или такова за по-голяма ангажираност от съществуващия ви партньор. Тази енергия е устна или писмена възможност, която притежава силата да донесе голям късмет в живота ви. Ако става въпрос за пътуване, е много възможно да срещнете своята сродна душа, докато изследвате света. А ако става въпрос за някой, когото вече обичате, тогава трябва да се доверите на неговите намерения и на готовността си да направите още една крачка напред. Меркурий и Уран представляват възможност, късмет и промяна, така че си позволете да прегърнете тези теми. Не става въпрос само за това да живеете живот, който обичате, но и най-накрая да получите любовта, която винаги сте заслужавали.

Научете най-щастливия ден от седмицата за всяка зодия, 15 - 21 септември

3. Рак

Станете човекът, който ви е предопределено да бъдете, Рак. Имате огромна интуиция, която може да ви насочи към най-великия ви живот. И все пак често позволявате на задълженията, особено тези, свързани със семейството, да ви пречат да предприемете действия. Склонни сте да приемате твърде дълбоко думите на другите, жертвайки собствената си увереност и самоуважение в процеса. Напоследък работите за пречистване на енергията си и за защита на спокойствието си. С появата на нови възможности, това ще ви помогне да можете да приоритизирате себе си и да се възползвате от тях.

На 14 септември: Числото 14 ще бъде „Божията ръка“, която насочва 4 зодии в правилната посока

Във вторник, 16 септември, Луната образува съвпад с Юпитер в Рак. Това е време да се съсредоточите върху себе си, за да можете да прегърнете съдбата си. Трябва да вземете забележка от Юпитер и да разширите присъствието си. Това означава вече да не отричате нуждите и мечтите си или да се свивате, за да накарате другите да се чувстват по-добре в кожата си. Като стъпите в пространството и силата, които заслужавате, ще получите знак от вселената в каква посока да поемете живота си. Не си правете труда да поставяте под въпрос всичко, когато започне да ви се струва твърде невероятно, тъй като точно това заслужавате.

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Гергана Шумкова
Гергана Шумкова Отговорен редактор
зодии късмет астрология хороскоп
Още от Хороскоп
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес