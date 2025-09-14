Най-големите късметлии на зодиака през седмицата от 15 до 21 септември

През седмицата от 15 до 21 септември 2025 г. късметът най-накрая ще споходи три зодиакални знака. Предстоящата седмица е изпълнена с магия и невероятни синхроничности, които ще ви помогнат да разберете, че вселената е с вас на всяка стъпка от вашето пътуване. Това е последната седмица от портала на затъмнението, който представлява периодът от лунното затъмнение в Риби на 7 септември до слънчевото затъмнение в Дева в неделя, 21 септември. През този период събитията в живота ви ще се променят бързо.

Във вторник, 16 септември, Луната образува съвпад с Юпитер и това ще ви помогне да се разширите, да поемете рискове и да се възползвате от възможностите, докато работите, за да създадете ново начало за себе си. Юпитер в Рак ви помага да се разширите, за да можете да поемете риск, вместо да останете заседнали в стари модели. Тази енергия ще ви помогне да се овластите да правите промени, особено когато второто Новолуние в Дева и слънчевото затъмнение настъпят в неделя, 21 септември. Ще бъдете готови да прегърнете съдбата си и да живеете живот, който обичате.

1. Козирог

Позволете си да се разширите към нови преживявания, Козирог. Може би напоследък се чувствате неспокойни в живота си, тъй като копнеете за нещо ново, което не можете да назовете съвсем точно. Готови сте за нова глава, но също така искате тя да бъде и с голямо значение. Вместо да се разубеждавате да не следвате сърцето си или да описвате знаците като просто съвпадения, опитайте се да повярвате накъде сте водени. В момента работите с изключително мощна енергия, но трябва да си позволите да напуснете зоната си на комфорт, за да я използвате.

Позволете си да видите, че вашето безпокойство е призив за действие, тъй като второто Новолуние в Дева и слънчево затъмнение изгряват в неделя, 21 септември. Това е второто Новолуние подред, като първото се случи на 22 август. И все пак, това Новолуние е и слънчево затъмнение, представляващо драстична промяна и действие във вашия външен живот. Вземете това, което е възникнало по време на първото Новолуние в Дева, и го разширете с енергията тази седмица. Вашето безпокойство ви насочва към нов живот, но трябва да предприемете действия, за да го създадете, тъй като то няма просто да падне в скута ви. Слушайте знаците и вярвайте в способността си наистина да имате всичко, за което някога сте мечтали.

2. Водолей

Водолей, следвайте сърцето си към любовта, предопределена за вас. Тази седмица имате късмет в любовта, тъй като Меркурий във Везни прави тригон с ретрограден Уран в Близнаци в събота, 20 септември. Меркурий във Везни носи късмет и ново начало, докато Уран в Близнаци подчертава теми, свързани с романтиката, обвързаността и вечната ви любов. Ръката на съдбата играе роля в любовния ви живот, но може да се наложи да разклатите рутината си, за да получите най-големите ползи.

Меркурий във Везни подсказва, че ще получите предложение за пътуване или такова за по-голяма ангажираност от съществуващия ви партньор. Тази енергия е устна или писмена възможност, която притежава силата да донесе голям късмет в живота ви. Ако става въпрос за пътуване, е много възможно да срещнете своята сродна душа, докато изследвате света. А ако става въпрос за някой, когото вече обичате, тогава трябва да се доверите на неговите намерения и на готовността си да направите още една крачка напред. Меркурий и Уран представляват възможност, късмет и промяна, така че си позволете да прегърнете тези теми. Не става въпрос само за това да живеете живот, който обичате, но и най-накрая да получите любовта, която винаги сте заслужавали.

3. Рак

Станете човекът, който ви е предопределено да бъдете, Рак. Имате огромна интуиция, която може да ви насочи към най-великия ви живот. И все пак често позволявате на задълженията, особено тези, свързани със семейството, да ви пречат да предприемете действия. Склонни сте да приемате твърде дълбоко думите на другите, жертвайки собствената си увереност и самоуважение в процеса. Напоследък работите за пречистване на енергията си и за защита на спокойствието си. С появата на нови възможности, това ще ви помогне да можете да приоритизирате себе си и да се възползвате от тях.

Във вторник, 16 септември, Луната образува съвпад с Юпитер в Рак. Това е време да се съсредоточите върху себе си, за да можете да прегърнете съдбата си. Трябва да вземете забележка от Юпитер и да разширите присъствието си. Това означава вече да не отричате нуждите и мечтите си или да се свивате, за да накарате другите да се чувстват по-добре в кожата си. Като стъпите в пространството и силата, които заслужавате, ще получите знак от вселената в каква посока да поемете живота си. Не си правете труда да поставяте под въпрос всичко, когато започне да ви се струва твърде невероятно, тъй като точно това заслужавате.