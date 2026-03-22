Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 23 - 29 март 2026

Седмичният таро хороскоп за 23 - 29 март 2026 г. е тук и ни насърчава да си пожелаваме и да си поставяме намерения, като същевременно помним, че сме на пътя към съдбата си. Благодарение на 7-мата чаши, която се появява като нашата таро карта за седмицата, ще имаме много възможности, основани на молби към Вселената, но отражението им върху нас ни дава допълнителни възможности за избор.

Тази енергия е съобразена с две астрологични промени тази седмица: първата четвърт на Луната в Рак на 25-ти и секстилът на Сатурн в Овен с Плутон във Водолей на 28-ми. Докато Луната ни подтиква да правим стъпки въз основа на това как се чувстваме и какво вярваме, че би ни накарало да се чувстваме по-сигурни, секстилът Сатурн-Плутон ни напомня, че е наша отговорност да използваме възможността, увита в панделка с нашето име, за да трансформираме живота си. Имат ли смисъл резултатите от нашето желание? Показа ли отговорът на молитвите ни, че трябва да бъдем по-конкретни? По-важното е крайният въпрос: Когато мечтите ни се сбъднат, тогава какво?

Таро карта за Овен тази седмица: 6 пентакли

Овен, 6-цата пентакли като вашият таро хороскоп тази седмица, разказва доста интересна история.

Независимо дали търсите да се погрижат за вас или просто искате да ви върнат енергията, която сте дали, първата четвърт на Луната в Рак тази седмица ви кара да искате да предприемете действия, които отразяват как се чувствате.

Таро карта за Телец тази седмица: 3 пентакли обърнати

Телец, тройката на пентаклите в обратна посока, както вашият седмичен таро хороскоп, отклонява фокуса от всички останали и го насочва директно върху вас.

По някаква причина, вие се откроявате от тълпата, но не сте самотни. Вие поемате водещата роля , което е неочаквано за тях, но е добре за вас, особено на 28 март.

Новият ти подход ще доведе до разплата, която ще повлияе на социалния ти статус. Ще се справиш, Телец!

Таро карта за Близнаци тази седмица: 4 чаши

С появата на 4-ката Чаши като седмична карта Таро, Близнаци, вие преоценявате подхода си.

Луната е във фаза на нарастваща полулуна от 26 до 29 март, преминавайки от Рак в Дева, което ви кара да наблюдавате какво се случва около вас, за да можете да се приведете в съответствие с това, което е предназначено за вас.

Тази седмица ще обмислите как вашите ценности съвпадат с личния ви живот или възпитание.

Таро карта за Рак тази седмица: 5 жезли

Тази седмица няма конкуренция за теб, Рак, и никой не може да те докосне.

Петицата на жезлите разкрива, че някой ще се опита да предизвика проблеми, използвайки ви като катализатор, но вие няма да се ангажирате. Благодарение на движението на нарастващата полукръгла луна през Рак и Лъв на 26-ти, вие вече знаете кой сте и какво означавате в тази ситуация. За какво да се състезавате?

Ако Ракът е вашият изгряващ знак, тази енергия се проявява във вашия 1-ви и 2-ри дом, допълнително подчертавайки чувството ви за себе си и ценност.

Таро карта за Лъв тази седмица: 2 жезли

Тази седмица планираш бъдещето, Лъв, и можеш да обвиниш двойката Пръчици, която ти се е паднала.

Всичко, за което можеш да мислиш, са всички планове, които имаш, всички неща, които искаш да направиш, което е добре съобразено с първата четвърт на Луната в Рак на 25-ти.

Ако Лъв е вашият изгряващ знак, тази енергия се осъществява във вашия 2-ри дом, така че вашите планове отразяват вашите ценности и това, което смятате за ценно.

Таро карта за Дева тази седмица: 5 мечове

Дева, ти си решена да спечелиш тази седмица, според 5-те меча, които се появиха като твоя седмичен таро хороскоп.

Независимо от плана или мотивацията за победа, вие сте фокусирани върху целта си, особено на 29-ти, когато нарастващата полулуна преминава през Лъв и Дева в неделя. Решени сте да изведете наяве тайно начинание или сила тази седмица.

Таро картата за Везни тази седмица: Върховна жрица

С излизането на Везни като седмична карта таро на Висшата жрица, паякообразните ви сетива ще се изострят цяла седмица.

Вие сте в пълна хармония с това, което се случва, и сте способни да използвате това знание във всяка област от живота си, особено по време на нарастващата полулуна в Близнаци на 24-ти.

Тази седмица отваряте своята перспектива и получавате по-високо ниво на знания или осъзнатост.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Обърната Върховна Жрица

Скорпион, Върховната жрица, появяваща се в обратна посока, показва, че Висшата сила, която познавате, се опитва да ви каже нещо тази седмица. Обръщате ли внимание на знаците от Вселената?

Тази енергия ви подтиква да отворите очи по време на нарастващата полулуна в Лъв на 28-ми, за да можете да видите какво е пред вас. Какво пропускате , Скорпион?

Таро карта за Стрелец тази седмица: 5 пентакли

Стрелци, ако има едно нещо, което ще докажете тази седмица, то е, че знаете как да направите нещо от нищо или много от малко.

Петицата пентакли се появи за вашия седмичен таро хороскоп, което означава, че сте се тревожили за някои неща, които не можете да контролирате. Но благодарение на нарастващата полулуна, преминаваща през Рак и Лъв на 27-ми, не изглеждате така, сякаш сте преживели това.

Нещата се подобряват тази седмица, което ви дава нова перспектива за ползите от определени ситуации във взаимоотношенията.

Таро картата за Козирог тази седмица: обърната 8 чаши

С обърнатата Осмица на Купите, Козирог, сте изкушени да опитате отново тази седмица.

Тази енергия е в съответствие със Сатурн в Овен в секстил с Плутон във Водолей, което носи възможност или божествена отговорност да трансформирате живота, такъв какъвто го познавате. За вас това е преоткриване на стара възможност, за да ви покаже, че сега е моментът да я накарате да проработи.

Таро карта за тази седмица за Водолей: Рицар на жезлите

С предстоящия седмичен хороскоп за таро с Рицаря на жезлите, Водолей, тази седмица ще бъдете водени от импулсите и страстта си.

Знаете какво искате и ще го постигнете, особено когато нарастващата полулуна преминава през Лъв и Дева в неделя, 29 март.

Таро картата за Риби тази седмица: обърната 5 меча

Тъй като 5-те меча се появиха в обратна посока за вашия седмичен хороскоп за таро, ви предстои извинение тази седмица, Риби.

Някой иска да се реваншира за стар проблем, като внесе така необходимото решение, за да няма повече негодувание. Това е в съответствие с нарастващия полумесец в Близнаци на 24-ти, разкривайки намерение за свързване или във вашия случай, за повторно свързване.

Очаквайте решение в рамките на семейството си или на друго място, което смятате за безопасно.