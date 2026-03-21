Най-важните новини за деня: 21 март 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 21 март 2026 г.

Войната в Иран

"СПЕЧЕЛИХМЕ": ТРЪМП БЪЛНУВА, ДОКАТО ИКОНОМИКАТА ОТИВА ПО ДЯВОЛИТЕ, А МЕРЦ ИЗОСТРЯ ТОНА (ВИДЕО)

"Мисля, че спечелихме. Не искам примирие. Не установяваш примирие, когато буквално изтриваш противника от лицето на Земята". Тези думи на американския президент Доналд Тръмп плюс изхвърляне как на Иран няма никакви военни възможности (флот, ВВС, ПВО, радари), както и изхвърлянето му, че имал 100% подкрепа какво прави в Иран според проучване на CNN ясно показват в каква орбита лети той. Орбита, която е крайно далеч от фактите.

БЪЛГАРИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИ И ДРУГИ СТРАНИ ЗА ОРМУЗКИЯ ПРОТОК

България, като страна, която не участва във военните действия на САЩ и Израел срещу иранския режим, се асоциира с общото заявление на Обединеното кралство, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Япония и Канада относно Ормузкия проток, направено на 19 март 2026 г. Това се посочва в позиция на Министерството на външните работи (МВнР), публикувана на сайта на ведомството. В общата декларация се отбелязва готовност за участие в съответните усилия за гарантиране на свободата на корабоплаване в Ормузкия проток и за предприемане на стъпки за стабилизиране на енергийните пазари, предаде по-рано Ройтерс. Присъединяваме се към заявената позиция, в която се осъждат скорошните нападения над невъоръжени търговски плавателни съдове в Залива, както и срещу цивилна инфраструктура, включително петролни и газови съоръжения, което на практика доведе до затварянето на Ормузкия проток, отбелязват от МВнР.

"НАЙ-ПРОДЪЛЖИТЕЛНИЯТ АРТИЛЕРИЙСКИ УДАР В ИСТОРИЯТА": САЩ СЕ ХВАЛЯТ, А ИРАН ПЛАШИ С "НОВИ СТРАТЕГИИ" (ВИДЕО)

Ръководителят на Централното командване на американската армия (CENTCOM) адмирал Брад Купър заяви, че само преди два дни силите на САЩ са провели "най-продължителния артилерийски удар в историята на армейските бойни действия", като са използвали ракети за прецизни удари. "Ударът унищожи иранска военна инфраструктура, демонстрирайки несравнимия обхват и смъртоносност на американските въоръжени сили", похвали се той, макар да не предостави повече подробности за нападението.

NEW YORK TIMES: ТРЪМП ТРУДНО ЩЕ СЕ ИЗМЪКНЕ ОТ ТАЗИ ВОЙНА

Три пълни седмици изминаха от началото на войната в Иран, а Тръмп все още няма ясен план за сваляне на иранския режим, към което твърди, че се стреми, пише в редакционна статия The New York Times. Дори ако целта му е далеч по-скромна – например изземване на ядрените материали на Иран – той не е предложил никакви убедителни средства за постигането ѝ. И накрая, той не успя да предвиди напълно очакваните странични ефекти от войната в Близкия изток: прекъсвания в доставките на петрол, рязко покачване на цените и колосални щети за световната икономика.

Войната в Украйна

САРАТОВ, ЕНГЕЛС, ТОЛЯТИ, КРИМ, МОСКВА: УКРАЙНА УДРЯ ХИМИЧЕСКИ ЗАВОДИ, ПАЛИ РАФИНЕРИИ И СПИРА ТОКА НА РУСИЯ (ВИДЕО)

Руските градове Саратов и Енгелс в Саратовска област бяха подложени на масирана атака с дронове през нощта на 20 срещу 21 март - местни жители съобщават за експлозии, а местният губернатор признава, че нападението е нанесло щети. Той говори за поражения по гражданската инфраструктура. "Прозорците на няколко къщи в Енгелс са частично изпочупени. Няма предварителни данни за ранени“, написа губернаторът за градовете, край които се намира военновъздушната база "Енгелс-2".

ПУТИН СЕ УСМИХВА: ТРЪМП МОЖЕ ДА МУ ДОНЕСЕ 250 МЛРД. ДОЛАРА ЗА ОЩЕ ВОЙНА В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Мирните преговори за Украйна с посредник САЩ са в застой поради войната на Доналд Тръмп в Близкия изток, а това е перфектната възможност за руския диктатор Владимир Путин. Очаква се той да се опита да разшири военните постижения чрез нови офанзиви срещу съседката си, което би могло да окаже още по-голям натиск върху Киев, пише Associated Press на база на различни експертни анализи. Акцентът тук е, че неочакваните приходи от скока на световните цени на петрола пълнят хазната на Москва, а оттам засилват и военната машина на Кремъл.

РУСКОТО РАЗУЗНАВАНЕ ПРЕДЛОЖИЛО ФАЛШИВ ОПИТ ЗА ПОКУШЕНИЕ СРЕЩУ ОРБАН - НА ПУТИН МУ Е ВАЖНО КОЙ ЩЕ СПЕЧЕЛИ ИЗБОРИТЕ В УНГАРИЯ

Руското външно разузнаване е предложило да бъде инсцениран опит за покушение срещу унгарския министър-председател Виктор Орбан, с цел да се промени ходът на предизборната кампания в страната и да се повлияе на резултата от парламентарния вот през април, твърди The Washington Post. Проевропейската партия "Тиса" на основния съперник на премиера - Петер Мадяр - води в социологическите проучвания, а това определено не е добре за Кремъл, който разчита на Орбан за блокиране на помощи от ЕС към Украйна и на санкции спрямо Русия.

Общество и вътрешна политика

БЕЗСЪНИЕ: ЗАСЯГА ПОЧТИ 1/3 ОТ ЧОВЕЧЕСТВОТО И НАД 60% ОТ БЪЛГАРИТЕ

Около 20-30% (почти 1/3) от хората по света имат проблеми със съня, а нарушенията на съня са над 50 вида, каза проф. Иван Стайков – заместник-председател на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология и медицински директор на Аджибадем Сити Клиник. Проф. Стайков говори при откриването на седмата Научно-практическа конференция, посветена на Световния ден на съня. Тя е под мотото: "Спете добре, живейте по-добре". Конференцията е под егидата на секцията по невросомнология към Българското дружество по неврология. Огромна част от живота ни преминава в сън, спим около 20-25 години, каза проф. Стайков. Нарушението на съня и бодърстването са едни от най-честите проблеми в ежедневието и са засегнати от 20 до 30% от общата популация. Нарушенията на съня са над 50 вида, те са много разнообразни, обясни той.

РЕГИОНАЛНИЯТ МИНИСТЪР НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ: ЩЕ СЛЕДИМ ВСЕКИ ЦЕНТ ЗА ОБЩИНИТЕ

Ще се следи всеки един цент за общините къде минава и къде отива. това каза по бТВ служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов във връзка с сайта, който ведомството е направило за 10 дни и показва напредъка по изпълнението на проектите във всички общини. Една карта казва много повече от една екселска таблица, смята той. Интерактивната карта цели да има прозрачност на процеса. Той обясни, че служебният министър Андрей Гюров му е дал задача да осветли процеса по изпълнение на бюджетната програма за общините и да направи процеса по-ефективен.„Тези неща, за да се случат, минават през цифровизацията. Зад тези данни на картата стоят таблици, които могат да се изтеглят и всеки може да провери разплащанията.

ПРОГНОЗА ЗА ВРЕМЕТО - 22 МАРТ 2026 Г. (НЕДЕЛЯ)

Атмосферното налягане ще бъде по-ниско от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. През следващото денонощие облачността ще е значителна, на много места с валежи от дъжд. След обяд над югозападните райони за кратко облачността ще се разкъса. Ще духа до умерен, в Източна България временно силен вятър от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 0° и 5°, по високите котловинни полета на Западна България - до минус 2°, а в София – около 1°. Максималните температури ще бъдат предимно между 7° и 12°, в София - около 8°.

Студио Actualno

"НЕ ВИЖДАМ БЪДЕЩЕ ЗА БЪЛГАРИТЕ В СЪРБИЯ": АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

"Не виждам бъдеще за българите в Сърбия". Това заяви в Студио Actualno Балкани Александър Димитров, председател на Сдружение "Глас" в Босилеград, главен редактор на "ГласПресс" и човек, който отдавна се занимава с българската общност в Сърбия. В началото нашият гост е бил оптимист за бъдещето на българското малцинство в Сърбия, впоследствие е станал реалист, а сега се е превърнал в песимист.