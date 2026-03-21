Безводие до ключова база на НАТО в Гърция

Безводие се наблюдава в близост до ключовата база на НАТО в Гърция, а именно тази в залива Суда на остров Крит. Макар и да не се споменава изрично, че базата е засегната от безводието - най-големият град на остров Крит - Ираклион е изправен пред недостиг на вода, тъй като запасите са спаднали до критични нива, предаде гръцкото издание Kathimerini. Оказва се, че запасите са достатъчни за около три месеца, съобщиха властите.

Какво се случва с основния водоизточник

Язовир Апоселемис, основният водоизточник на града с капацитет от 25 милиона кубически метра, е почти пресъхнал, тъй като използваемите резерви са едва 800 000 кубически метра от общо 1,8 милиона. Тези запаси трябва да покрият Ираклион, както и общините Херсонисос и Агиос Николаос.

„Тези резерви са достатъчни за около три месеца", каза Георгиос Варусакис, ръководител на Общинското предприятие за водоснабдяване и канализация на Ираклион.

Ще има ли извънредно положение?

Кметът Алексис Калокайринос заяви пред Kathimerini, че на 10 декември общината е подала искане за обявяване на извънредно положение, но все още не е даден отговор.

Градът сега разчита на малко над 60 сондажа, покривайки около 80 процента от нуждите си от вода, ниво, което според кмета не е устойчиво.

„Говорим за повече от 60 сондажа. Това е тежка система, която не може да служи като основен източник на водоснабдяване за град с 200 000 жители“, добави Калокайринос.

Варуксакис заяви, че са необходими около 5 милиона евро за пробиване на нови сондажи и активиране на инсталации за обезсоляване.

„Търсим финансиране...", каза той.