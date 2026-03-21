Страхотна Антоанета Цанкова взе злато в многобоя на турнира по художествена гимнастика в Любляна

Антоанета Цанкова взе злато в многобоя, а Анастасия Пономаренко е трета при девойките в 38-ото издание на международния турнир по художествена гимнастика в Любляна (Словения). Родната грация изигра изключително стабилен многобой и завърши на първо място със сбор от 99.050 точки (23.950 обръч, 24.400 топка, 25.250 бухалки, 25.450 лента).

Анастасия Пономаренко завърши трета

Възпитаничката на Николай Боев показа увереност и високо ниво във всяко свое излизане на килима, като се класира за три финала - на топка, бухалки и лента, с първи по сила резултати и на трите уреда.

Пономаренко направи отличен дебют на толкова силен международен форум и стигна до бронзовия медал в многобоя с 92.050 точки (25.050 обръч, 20.850 топка, 24.000 бухалки, 22.150 лента). Грацията, водена от Светлана Юриевна, намери място и сред най-добрите осем на обръч с втори по сила резултат, с което България оформи пълен комплект от четири финала.

Съдия за България на турнира е Ина Делчева Мерингер.

