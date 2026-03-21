Илиан Илиев: Попитах играчите: „Някой изпита ли удоволствие да бяга след топката?“

Треньорът на Черно море Илиан Илиев бе много разочарован от поражението на неговия тим от Левски. Както е известно, варненци отстъпиха пред „сините“ с 0:2 на стадион „Георги Аспарухов“ след две попадения на Евертон Бала. След последния съдийски сигнал наставникът на варненци призна, че е попитал своите играчи дали им е било приятно единствено да гонят топката по време на двубоя.

Какво обясни Илиан Илиев

„Казах го и след предния мач, че ако играем само в едната фаза и предаваме бързо топката, няма да изддържим тук 0:0. Не сме играли за 0:0 де. Не създадохме трудности първото, второто Левски натисна, имахме възможности, но не ги направихме. Стана този гол, който отвори мача. Ние се сетихме сигурно 30 минути след втория гол да играем. За съжаление, можеше и по-рано да вкараме този гол. Дали някой изпита удоволствие да бяга след топката, ги попитах играчите в съблекалнята. Излизаме по-притеснени, повече ни скъсяват дистанцията, Левски има повече самочувствие. Казах го и на разбора – трябваше да сме по-смели, защото се случи това, което се случи“.

„Първо, самочувствието като футболисти. Имаме футболисти със самочувствие, но не можахме да задържим топката в предни позиции. Лазаров не бе ориентиран във фаза защита през първото полувреме. Но първият и вторият пас трябва да си сигурен. Левски циркулира добре с топката, има си ги техните механизми. Така трудно може цял мач, че и да вкараш гол“.

„Постоянство. Ние нямаме много опции на крилата. Знаете, че в годините бяхме създали да играем с ляво крило с десен крак, а дясно с ляв крак. Там малко се затваряме, вероятно с обратни крака по-лесно се излиза от тази преса. Когато си пресиран високо, по-трудно излизаш от пресата. Не дисбаланс, а имаме липса на креативност на фланговете. Надявам се да сме една идея по-спокойни. Поддадохме се на пресата на Левски. Не съм говорил с футболистите как се отразило, едно-две момчета казаха, че трябва да уважаваме решението му“, обясни наставникът на варненци.

