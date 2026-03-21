Младеж превърна спалнята си във фабрика за фойерверки: Какво се обърка?

16-годишно момче е превърнало спалнята си в гръцката столица Атина в незаконна и импровизирана фабрика за фойерверки, съобщи гръцкото издание Kathimerini, позовавайки се на информация на гръцката полиция. Заедно с момчето е арестуван и 52-годишният му баща, запради това, че е пренебрегнал действията на непълнолетно лице, но и за съучастие в нарушения на законодателството относно фойерверките.

Употребата на фойерверки в Гърция е строго регулирана, като използването на пиротехника, причиняваща пожари, се наказва строго, включително с арести.

Момчето е произвеждало хиляди фойерверки

Служителите откриха „напълно оборудвано съоръжение за производство на незаконни фойерверки“ и иззеха 5842 фойерверки, 5,5 килограма барут и други химикали, използвани за направата на фойерверките и сигналните ракети.

Как са го хванали?

Изглежда младежът отдавна е въртял бизнеса си с фойерверки, но нещата се объркали, когато го хванали в сряда.

Акцията на полицията е започнала след като тийнейджърът, за когото се смята, че систематично е търгувал с незаконни фойерверки в района на Агиос Димитриос, е бил спрян на улицата, носещ торба със 728 фойерверки за продажба.

Припомняме, че миналата година през април полицията конфискува над 130 000 незаконни пиратки, фойерверки и сигнални ракети в опит да ограничи щетите от това, което се превърна във великденски обичай в Гърция - да се пускат хиляди фойерверки, когато църковните камбани бият за Възкресение Христово в нощта на Велика събота.