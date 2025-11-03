Седмичен ТАРО хороскоп за всяка зодия, 3-9 ноември 2025

Седмичният хороскоп с една карта таро за всяка зодия е тук за седмицата от 3 до 9 ноември 2025 г. Слънцето е в Скорпион през цялата седмица. В понеделник Луната ще бъде в Овен, а в неделя седмицата ще завърши с нея в астрологичния знак Рак. В сряда ще има красиво пълнолуние в Телец, което означава, че може да се наложи да се освободите от материални неща, които не искате или не са ви необходими. Помислете за продажба или разчистване, или може би бихте искали да дарите вещите си на местен приют.

Седмичната карта таро за всички е Рицарят на жезлите, обърнат наобратно. Има предупреждение за седмицата, особено по време на силно пълнолуние, да избягвате импулсивни действия . Ще искате да бъдете търпеливи и да обмислите последствията от действията си, преди да ги предприемете. Сега нека видим какво ви очаква за всеки астрологичен знак.

Таро карта на седмицата за Овен: Рицар на мечовете

Овен, ти си толкова мотивирана и целеустремена зодия. Готов си да растеш и да се превърнеш в човека, който ти е писано да бъдеш. Склонен си да действаш бързо и без колебание.

Тази седмица ще преследвате целите си без колебание. Седмичната карта таро „Рицар на мечовете“ ви казва да бъдете ясни и кратки, когато искате това, което искате. Опитайте се да избягвате спорове с другите. Вместо това, действайте дипломатично и с уважение.

Таро карта на седмицата за Телец: Деветка жезли, обърната

Телец, ти си силен и издръжлив зодиакален знак, който мисли практически за почти всичко, което прави. Тази седмица пълнолунието ще бъде във твоя знак и е време за презареждане, след като си се освободил от нещо, което емоционално и психически те е пречило да се чувстваш вътрешно спокойствие.

Вашата седмична карта таро, Деветката жезли, обърната, ви пита дали сте се чувствали уморени или изтощени. Ако е така, е време да преоцените какво правите. Подходът, който сте предприели, проработи ли? Поискайте съвет тази седмица. Не се изолирай, особено когато някой в ​​живота ти може да има инструментите, които да ти помогнат да се справиш с притесненията си.

Таро карта на седмицата за Близнаци: Шест чаши, обърната

Близнаци, вие сте любопитна зодия с ненаситна жажда за учене и задаване на интересни въпроси. Обичате да разговаряте с хора и да събирате информация от различни източници. Що се отнася до поддържането на разговор, вие сте от най-високо ниво.

Вашата седмична карта таро, обърнатата Шест чаши, ви предупреждава да не живеете твърде много в миналото в тези разговори. Чудесно е да размишлявате и да се наслаждавате на моменти на чиста носталгия, но когато го правите, е важно също да не си пожелавате нещата да се върнат към предишното.

Тази седмица, по време на пълнолунието в Телец, освободете се от съжалението и се съсредоточете върху това, в което можете да се превърнете в бъдеще.

Таро карта на седмицата за Рак: Сила

Рак, твоята зодия е смесица от нежна сила и мека твърдост. Имаш толкова много възможности, но винаги има част от теб, която се чуди дали можеш да постигнеш още повече.

Тази седмица, под пълнолуние в Телец, ще се освободите от очакванията, поставени от другите, и ще се научите да се фокусирате върху тези, които желаете за себе си.

Вашата седмична карта таро, Сила, е красива поличба за добри неща, които предстоят. Вие носите в себе си всичко необходимо, за да достигнете нови висоти. С тиха смелост не се самозащитавайте; вместо това, водете се с увереността, която притежавате, и продължете напред с цел.

Таро карта на седмицата за Лъв: Колесницата, обърната

Лъв, ти си от типа зодиакални знаци, които вземат решения и ти отнема много време, за да стигнеш до този момент, така че когато го направиш, се придържаш към тях. Отчасти затова ти е толкова трудно да се откажеш или да се откажеш.

Ето защо е трудно да се обвържеш . Щом веднъж си вътре, си заключен и е нужна вселената, за да те изведе навън.

Вашата седмична карта таро, Колесницата, обърната, е напомняне, че е добре да освободите юздите, когато изглежда, че ви спъват.

Трудно е да приемеш, че нещо, което някога си смятал, че е предназначено за теб, вече не е такова. Може да не ти харесва, но като се откажеш, ще ти помогне да почувстваш, че тежестта пада от раменете ти.

Таро карта на седмицата за Дева: Паж чаши, обърнат

Девата е свръхусърдна зодия, така че що се отнася до свършването на нещата, вие се справяте. Вие винаги търсите нови начини да постигнете целите си и да го направите по възможно най-ефективния начин.

По време на пълнолунието в Телец тази седмица ще се откажете от стар навик за мислене. Ще се почувствате като пълно освобождаване от стрес и тревоги.

Вашата седмична карта таро, Пажът на чашите, ви напомня да не се тревожите твърде много за това, което предстои да промените. Може да сте склонни да игнорирате интуитивните си подтици. Вместо това, вярвайте в себе си. Ще знаете какво трябва да направите и кога.

Таро карта на седмицата за Везни: Рицар на жезлите, обърнат

Везни, ти си грижовна зодия и искаш да дадеш света на хората, които обичаш. И все пак има моменти, в които се питаш дали щедростта ти помага или вреди на другите. Чудиш се дали трябва да ги оставиш сами да се справят с нещата, така че всички да спечелят.

Вашата седмична карта таро, Рицарят на жезлите, обърната, ви кани да забавите малко темпото. Дали не се разхищавате твърде много в името на любовта и подкрепата? Не би ли било по-добре и по-мъдро за вас да оставите ситуацията да отшуми, докато не получите повече информация?

Пълнолунието в Телец ви кани да се освободите от нуждата да бъдете основен ресурс за другите. Вие сте дали много и може би дори искате да направите повече, но има моменти, когато е най-добре да не го правите.

Таро карта на седмицата за Скорпион: Седем мечове, обърната

Скорпион, можеш да бъдеш мощна сила, когато се отдадеш на проект или връзка. Никой не е нужно да ти казва, че прекаляваш. Ти си целеустремен/а. Енергията ти може да ти затрудни да не се изразяваш, особено по отношение на любовта.

Вашата седмична карта таро, Седемте меча, обърната, ви напомня колко много не харесвате тайните. А сега е време да споделите истината си. Заявете намеренията си и не се срамувайте да ги споделяте, за да сте сигурни, че всички са на едно мнение.

Таро карта на седмицата за Стрелец: Справедливост

Стрелец, ти си чудесно адаптивна зодия. Що се отнася до промяната, ти си победител. Харесва ти да бъдеш гъвкав по отношение на начина, по който живееш живота си. Обичаш да приемаш разнообразието.

Пълнолунието в Телец насочва вниманието към вашите навици и рутини, което прави необходимо да се замислите върху тях. Вашата седмична карта таро, Справедливост, ви кани да видите как определени неща, които правите, работят за вас, но може би не и за хората в живота ви, на които оказвате влияние ежедневно. Запитайте се какво може да се промени, за да се постигнат подобрения.

Таро карта на седмицата за Козирог: Глупакът, обърнат

Козирог, ти си изцяло делови и предпочиташ да работиш целенасочено, без разсейване или прекъсвания. Чувстваш, че най-добрият начин да живееш живота е целенасочено и затова приемаш продуктивността толкова сериозно. Тя е част от пътя към успеха, по който извървяваш.

По време на пълнолунието в Телец ще се откажете от хоби или страстен проект, който е бил по-скоро времево и финансово изтощение, отколкото удоволствие.

Вашата седмична карта таро, „Глупакът“, обърната, ви кани да избягвате перфекционизма през това време. Може да почувствате известно съжаление, чудейки се дали не е трябвало да бъдете по-търпеливи. Това ще бъде голямо облекчение за вас и ще се радвате, че сте го оставили. Искате да се съсредоточите върху други неща.

Таро карта на седмицата за Водолей: Кулата

Водолей, ти си мислител и обичаш да размишляваш защо са се случили нещата и какво може да се направи, за да се предотвратят проблеми в бъдеще. Невероятният ти ум е причината хората често да се обръщат към теб за помощ при разрешаването на проблеми и ти харесва това.

Вашата седмична карта таро, Кулата, заедно с Пълнолунието в Телец, може да ви разкрие проблем, свързан със семейството и дома, и фалшиво чувство за стабилност.

Вашият съвет за седмицата е да избягвате да се вкопчвате в това, което правите, само защото винаги е било така. Преизградете се с фокус върху бъдещето си и създайте сигурността, която е най-смислена за вас и за всички, на които влияете.

Таро карта на седмицата за Риби: Влюбените

Риби, вашият зодиакален знак има невероятен талант да улавя енергията около вас. Можете да разберете кога нещо работи или кога не, и усещате дали човек страда или се чувства щастлив.

Така че, когато имате обърната таро карта „Влюбени“ по време на пълнолуние в Телец, не пренебрегвайте червените флагове, когато ги видите. Нещата могат да бъдат леко нестабилни във връзката, но вместо да мълчите, обсъдете ги и повдигнете темата. Може да не искате да общувате, ако усещате, че нещата вече са обтегнати, но това може да помогне за възстановяване на хармонията във връзката ви.