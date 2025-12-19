Путин, докато говори за още война: Искаме мир! Зеленски не желае (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин явно е силен на думи, които са в тотално разминаване с действията му. По време на така наречената ежегодна "Пряка линия" - предаване на живо, в което стопанинът на Кремъл прави своеобразен обзор на годината, той заяви, че Москва е готова да разреши "конфликта" (войната) в Украйна по мирен път, но самият той не виждал подобно желание от украинския президент Володимир Зеленски.

Коментарът му дойде на фона на усилията на Зеленски да бъде сключен справедлив мир, който да гарантира бъдеща сигурност на Украйна и да не води до даване на повече украински земи на руснаците от загубеното до момента. Путин явно не помни и какво каза преди броени дни - че ако украинските сили не се оттеглят от Донбас, то Русия ще превземе региона със силата на оръжието: Путин отговори на Тръмп за мира в Украйна: Вземаме своето при всички случаи (ВИДЕО).

Все пак Путин виждал "сигнали" от Киев за диалог по мирните преговори, макар украинците да "захвърлили в кошчето за боклук" проектодоговора от Истанбул. Това е една от основните опорки на Кремъл - припомнете си: Проваленият договор за мир в Украйна: Документираната наглост на Путин.

Putin claimed Ukraine agreed and nearly signed Istanbul agreements then threw them away, but now Russia sees signals Kyiv is ready for dialogue, saying Moscow allegedly wants to end the conflict peacefully based on principles he outlined last June. pic.twitter.com/OvqYkRjiPB — WarTranslated (@wartranslated) December 19, 2025

Тези объркващи и противоречащи си изявления на руския диктатор стигнаха, разбира се, до една от "първопричините" за войната - събитията на Майдана през 2014 г., когато украинските граждани излязоха на протести срещу проруския президент Виктор Янукович, отказал да подпише споразумението за асоцииране с ЕС. Той бе свален и избяга, но според Путин това не е израз на свободна воля на една нация, а "преврат". В миналото той е казвал, че "превратът" бил финансиран и ръководен от Запада. После дошли Минските споразумения, които, по думите му, Киев не спазил. Според него Украйна, а не Русия, започнала войната, защото не оставила хората от Донецка и Луганска народна република "да живеят в мир".

Всъщност Путин забравя, че той подпали така наречения сепаратизъм в Източна Украйна от 2014 г. и снабдяваше "сепаратистите" постоянно с оръжия и друга подкрепа. Украинците обаче отказвали да приключат този конфликт по мирен начин, а Русия била готова да го направи – да разреши войната по мирен път, повтори още веднъж издирваният от Международния наказателен съд в Хага диктатор.

На фронта: Руснаците превзели Купянск, но не точно

Путин направи и оценка на ситуацията на фронта, като каза, че е чул доклад на генщаба. След като отблъснали врага от Курска област, руснаците взели инициативата, заяви той. "Нашите сили напредват по цялата линия на контакт. На някои места - по-бързо, на други - по-бавно", допълни диктаторът. Най-важното е, че "киевският режим" трябвало да оттегли войските си от Донецка и Луганска област, или ДНР и ЛНР, както той ги нарича. "Киевският режим" обаче градил крепости в Славянск, Краматорск, Константиновка - така наречения крепостен пояс на Украйна, който е мечта на Путин от 2014 г., но не може да бъде превзет. Ако Русия поеме контрола над този район, пътищата към някои от най-големите и стратегически значими украински градове остават открити полета.

Снимка: Kremlin.ru

Руснаците превзели Северск, потвърдили му от генщаба – така се придвижвали още по-близо до Славянск, до крепостния пояс на Украйна. Активни били на южния фланг на Лиман, а настъплението щяло да продължи. Що се отнася до Константиновка, над 50% е под руски контрол, заяви диктаторът. "Нямам съмнения, че това населено място ще бъде "освободено"", категоричен е той.

Мирноград, на североизток от Покровск, бил "напълно обкръжен" - около 50% от града е "превзет от нашите войски", каза Путин. Украинците обаче не се предавали в това направление - правели опити да си върнат поне част от Покровск, но понасяли тежки загуби и нямали успех, по думите му.

Друга група на руснаците правeла настъпление в Запорожка област – при Гуляйполе, като градът е разделен от река. Битката била вътре в града, а в целия регион се превземало селище след селище от руснаците, похвали се Путин.

Преди няколко седмици Купянск бил превзет от руската армия, повтори той очевидната неистина, както стори и в края на ноември. Тогава това му бе докладвано от началника на генщаба ген. Валерий Герасимов, а Путин дори покани чуждестранни журналисти да снимат от града обкръжените украинци. Този месец обаче Володимир Зеленски се снима от Купянск, а изведнъж се оказа, че там има около 200 обкръжени руснаци: Зеленски направи Путин на пух и прах: Снима се в "превзетия" от руснаците Купянск (ВИДЕО).

Според украинския главнокомандващ ген. Олександър Сирски украинските сили са си върнали около 90% от Купянск и продължават "прочистването". Геолокализирани кадри потвърждават - Русия по никакъв начин не контролира града, украинците напредват при контраатаката.

Засега не се движели руските войски, но градът бил под техен контрол, категоричен е обаче Путин. Трябвало да изтласкат украинците от левия бряг на река Оскол, а там да се превземе още едно селище, транспортният хъб Купянск-Вузловий. Там били обкръжени 15 батальона - 3500 украински войници, които не получили заповед да се оттеглят и нямали шансове, твърди диктаторът. "Когато нашите сили завършат задачата си, ще се придвижат още на запад. Убеден съм, че до края на годината ще видим нови успехи на нашите въоръжени сили на фронтовата линия", каза той.

Попитан "фейк" ли е видеото на Зеленски от Купянск, Путин заяви: "Не следя какво прави той, но той е артист, има таланта да го направи. Този обелиск (където се снима Зеленски - бел. ред.) е на 1 км от града – влез вътре. Ако Купянск е под техен контрол, защо не влезеш вътре в града?".

Снимка: Kremlin.ru

Но все Путин пак призна, че над Купянск имало рояци от дронове – "и украински, и руски", т.е. градът не е под руски контрол, но било въпрос на време да е така и да се продължи напред.

Не стана ясно защо самият Владимир Путин не отиде в Купянск, за да докаже думите си.

Путин се похвали, че Северск бил твърдо под руски контрол. Беше поканен и "Герой на Русия", който е ръководил офанзивата - той разгласи някои добре познати руски наративи като предполагаем обстрел от страна на украинците по цивилни. Тези думи идват на фона на смъртоносните атаки срещу украински цивилни на Руската федерация всяка нощ с дронове и ракети.

Най-трудното било да се стигне до Северск през откритите полета, но на малки групи, тайно, успели да струпат сили точно под носа на украинците и чакали заповед за директна атака. Цивлните живеели в страх там под „натиска на врага“, заяви военният. "Когато освободихме тази зона, започнахме да говорим с цивилните и те ни казаха, че украинските въоръжени сили са стреляли по тези, които не са искали да се евакуират с тях – основно млади хора, под 40, под 30 години. Когато пристигнахме, хората бяха в много тежко състояние, но бяха много щастливи", похвали се в тона на пропагандата военният. Там фронтовата линия била стабилна, руснаците преминали още по-нататък от Северск. Имало минимални загуби, допълни той.

