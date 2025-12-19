Бойко Борисов е сигурен в победата: "С машини или с хартии - все едно" (ВИДЕО)

Дойдат ли избори, веднага започват приказките за Избирателен кодекс, машини и измами. Опустошително е обаче мълчанието на "Продължаваме промяната - Демократична България" за собствения им исторически запис, в който машинното гласуване беше определено като "ала-бала с президента".Това каза във видео, публикувано в социалните мрежи, лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Припомняме, че вчера (18 декември) хиляди демонстранти се събраха пред сградата на Народното събрание за четвърти път на протест под надслов "Не храни прасето с твоите пари".Въпреки това призивите за провеждането на честни избори доминираха в изказванията на ораторите. Още: "Продължаваме промяната - Демократична България" официално предложи 100% машинно гласуване

Явно в отговор на протеста, организиран от обединението, Борисов попита: "Паметта им толкова ли е къса, че забравиха как Радев ги нарече директно шарлатани – и защо го направи? Или в името на поредната "сглобка", която днес се конструира, скелетите в гардероба и схемите от миналото се замитат под килима с призиви за "честни избори", които са честни само когато резултатът им харесва?

"За нас това няма значение. ГЕРБ е побеждавал и с машини, и с хартия. И съм убеден, че и на тези избори ще сме първа политическа сила, защото за 11 месеца постигнахме реални резултати – Шенген, път към Еврозоната, по-висока събираемост и над 4 млрд. по ПВУ. Това е нашата политика. И затова отново ще сме първа политическа сила", допълни Борисов.