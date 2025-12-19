Спорт:

"На Борисов му треперят мартинките": ГЕРБ се отказа бързо да сваля охраната на Пеевски

19 декември 2025, 13:04 часа 286 прочитания 0 коментара
"На Борисов му треперят мартинките": ГЕРБ се отказа бързо да сваля охраната на Пеевски

По-малко от 24 часа след като демонстративно подкeпиха промените в Закона за Националната служба за охрана, с които се предвижда отпадане на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски и забрана НСО да охранява народни представители, управляващите се отказаха да придвижат законопроекта. Вместо това мнозинството обяви, че текстовете ще се разглеждат бавно и след Нова година.

Напрежението в пленарната зала ескалира в петък малко преди 11 часа, когато съпредседателят на ПП-ДБ Божидар Божанов призова председателя на вътрешната комисия Маноил Манев (ГЕРБ) да подпише доклада от заседанието в четвъртък, за да може законопроектът да влезе още същия ден на първо четене. Аргументът на ПП-ДБ беше, че предстои коледната ваканция на депутатите, която започва на 22 декември и ще блокира работата на парламента до 10 януари.

В отговор зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов (ГЕРБ) обяви, че рано сутринта е проведен председателски съвет, на който е постигнато съгласие темата да не се бърза. Той заяви, че дори и да има изготвен доклад, законопроектът не може да бъде гледан в зала, защото не са изтекли задължителните 24 часа по правилник. Твърдението му беше оспорено от ПП-ДБ, които настояха, че вкарването на точката при подписан доклад не нарушава правилата.

Спорът доведе до 15-минутна почивка на парламента по време на друго обсъждане – ратификация на споразумение за участието на България във фонда "ЕС за Украйна". Божидар Божанов обвини ръководството на парламента в отказ да внесе точката въпреки предварителна договорка и предупреди, че ПП-ДБ ще настояват за извънредно заседание.

Костадин Ангелов отговори, че именно представители на ПП-ДБ на председателския съвет са настоявали да се спазват процедурите и че е договорено законопроектът да бъде разгледан след Нова година. "Протоколът от председателския съвет е факт", подчерта той.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

След подновяване на заседанието председателят на вътрешната комисия Маноил Манев защити отказа да разпише доклада, като определи ПП-ДБ като "новата екстремистка групировка в парламента". Той заяви, че законопроектът е "безумен" и че с него реално не се сваля охраната на никого, а се прехвърля охраната на Борисов и Пеевски от НСО към МВР. Манев посочи, че правилникът дава срок от седем дни за изготвяне на доклад и обясни липсата му с протестите около парламента. "Аз като председател на комисия никога няма да рискувам сигурността на служителите", заяви той.

От ПП-ДБ контрираха, че управляващото мнозинство неведнъж е нарушавало правилника, когато това му е било удобно. Те припомниха 26-секундното заседание на енергийна комисия, с което беше придвижен законът за "Лукойл", както и приемането на удължителния закон в зала преди да са изтекли 24-те часа по правилник.

Ивайло Мирчев призова Бойко Борисов да влезе в залата и да обясни защо се страхува да остане без охрана. "Дотам се докарахте, ча на Борисов в момента да му треперят мартинките да не му махнат охраната", каза той. Ангелов отговори, че концентрирането на политическата емоция върху една личност е "белег на отминали режими, а не на демокрация".

В дебата се включиха и други депутати от ГЕРБ-СДС. Любен Дилов постави въпрос за евентуален конфликт на интереси, а Тома Биков нарече предложенията "пълна глупост" и обвини ПП-ДБ в агресивна предизборна реторика. "Не ни интересуват вашите 'мокри сънища'", заяви той от трибуната.

Зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Деница Сачева обяви, че партията няма воля да участва в "зрителни измами" и да нарушава правилника. Асен Василев ѝ отговори, че именно управляващите използват процедурни хватки и отлагания, за да блокират промените. Той настоя законопроектът да бъде гласуван още същия ден и предупреди, че темата няма да бъде заметена.

Костадин Ангелов заяви в заключение, че искането за извънредно заседание ще бъде разгледано от председателя на парламента и че правилникът ще бъде спазен.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Анев
Ивайло Анев Отговорен редактор
Бойко Борисов НСО Охрана
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес