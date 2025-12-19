"На Борисов му треперят мартинките": ГЕРБ се отказа бързо да сваля охраната на Пеевски

По-малко от 24 часа след като демонстративно подкeпиха промените в Закона за Националната служба за охрана, с които се предвижда отпадане на охраната на Бойко Борисов и Делян Пеевски и забрана НСО да охранява народни представители, управляващите се отказаха да придвижат законопроекта. Вместо това мнозинството обяви, че текстовете ще се разглеждат бавно и след Нова година.

Напрежението в пленарната зала ескалира в петък малко преди 11 часа, когато съпредседателят на ПП-ДБ Божидар Божанов призова председателя на вътрешната комисия Маноил Манев (ГЕРБ) да подпише доклада от заседанието в четвъртък, за да може законопроектът да влезе още същия ден на първо четене. Аргументът на ПП-ДБ беше, че предстои коледната ваканция на депутатите, която започва на 22 декември и ще блокира работата на парламента до 10 януари.

В отговор зам.-председателят на Народното събрание Костадин Ангелов (ГЕРБ) обяви, че рано сутринта е проведен председателски съвет, на който е постигнато съгласие темата да не се бърза. Той заяви, че дори и да има изготвен доклад, законопроектът не може да бъде гледан в зала, защото не са изтекли задължителните 24 часа по правилник. Твърдението му беше оспорено от ПП-ДБ, които настояха, че вкарването на точката при подписан доклад не нарушава правилата.

Спорът доведе до 15-минутна почивка на парламента по време на друго обсъждане – ратификация на споразумение за участието на България във фонда "ЕС за Украйна". Божидар Божанов обвини ръководството на парламента в отказ да внесе точката въпреки предварителна договорка и предупреди, че ПП-ДБ ще настояват за извънредно заседание.

Костадин Ангелов отговори, че именно представители на ПП-ДБ на председателския съвет са настоявали да се спазват процедурите и че е договорено законопроектът да бъде разгледан след Нова година. "Протоколът от председателския съвет е факт", подчерта той.

След подновяване на заседанието председателят на вътрешната комисия Маноил Манев защити отказа да разпише доклада, като определи ПП-ДБ като "новата екстремистка групировка в парламента". Той заяви, че законопроектът е "безумен" и че с него реално не се сваля охраната на никого, а се прехвърля охраната на Борисов и Пеевски от НСО към МВР. Манев посочи, че правилникът дава срок от седем дни за изготвяне на доклад и обясни липсата му с протестите около парламента. "Аз като председател на комисия никога няма да рискувам сигурността на служителите", заяви той.

От ПП-ДБ контрираха, че управляващото мнозинство неведнъж е нарушавало правилника, когато това му е било удобно. Те припомниха 26-секундното заседание на енергийна комисия, с което беше придвижен законът за "Лукойл", както и приемането на удължителния закон в зала преди да са изтекли 24-те часа по правилник.

Ивайло Мирчев призова Бойко Борисов да влезе в залата и да обясни защо се страхува да остане без охрана. "Дотам се докарахте, ча на Борисов в момента да му треперят мартинките да не му махнат охраната", каза той. Ангелов отговори, че концентрирането на политическата емоция върху една личност е "белег на отминали режими, а не на демокрация".

В дебата се включиха и други депутати от ГЕРБ-СДС. Любен Дилов постави въпрос за евентуален конфликт на интереси, а Тома Биков нарече предложенията "пълна глупост" и обвини ПП-ДБ в агресивна предизборна реторика. "Не ни интересуват вашите 'мокри сънища'", заяви той от трибуната.

Зам.-председателят на ПГ ГЕРБ-СДС Деница Сачева обяви, че партията няма воля да участва в "зрителни измами" и да нарушава правилника. Асен Василев ѝ отговори, че именно управляващите използват процедурни хватки и отлагания, за да блокират промените. Той настоя законопроектът да бъде гласуван още същия ден и предупреди, че темата няма да бъде заметена.

Костадин Ангелов заяви в заключение, че искането за извънредно заседание ще бъде разгледано от председателя на парламента и че правилникът ще бъде спазен.