Благотворителната инициатива „Дървото на ангелите“ на ТЕЦ AES Гълъбово зарадва 238 деца за Коледа

В духа на Коледа и надеждата за доброта за шестнадесета поредна година се проведе доброволческата инициатива „Дървото на ангелите“. Тази традиция отново донесе топлина и усмивки на малчуганите от нуждаещите се семейства в община Гълъбово. С огромна радост и съпричастност екипът на ТЕЦ AES Гълъбово подари топли дрехи, обувки и лакомства на 238 деца от 1 до 7 клас от всички училища в Гълъбово и село Обручище. Тази инициатива не е просто подарък, а символ на надежда, грижа и вяра в доброто. Инициативата обединява общността и вдъхва светлина в живота на най-малките. „Дървото на ангелите“ е израз на социалната отговорност и ангажираността на ТЕЦ AES Гълъбово и AES България към местната общност.

„Колегите от ТЕЦ AES Гълъбово отново доказаха, че когато помагаш, светът става по-уютен - не само за тези, които получават, но и за тези, които даряват. Всяко дете заслужава да се чувства обичано и обгрижено! Ето защо това не е просто дарение - това е обещание. Обещание, че дори и в трудни моменти, има хора, които мислят за тях. Обещание за топлина, която не е само материя, а идва от нашите сърца“, каза Мариана Геренова, комплексен ръководител на всички производствени активи на AES в България.

„Сред приоритетите на AES винаги е била грижата за общностите, където работим. И чрез „Дървото на ангелите“ показваме, че именно това е силата на общността. Това е силата на доброто. А когато го правим за поредна година, то се превръща в светлина, която не угасва. Благодаря на всички „ангели“ от AES България. Защото истинската енергия е тази, която идва от сърцата ни“, каза Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България.

AES България развива своята програма за корпоративна социална отговорност с инвестиции, които през годините възлизат на близо 16 млн. лева. Тези средства са насочени към реализиране на проекти с обществено значение, които допринасят за подобряване на качеството на живот и благосъстоянието на хората в регионите на Гълъбово и Каварна. Чрез своята активна ангажираност AES България продължава да подкрепя местните общности и да създава устойчива стойност за бъдещето им.