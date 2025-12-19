Путин за замразените руски активи: ЕС се провали в "обира" си заради тежките последствия

Руският диктатор Владимир Путин нарече "обир" опитите на Европейския съюз да отпусне заем на Украйна, използвайки замразените руски активи на територията на блока. Авоарите на Руската централна банка бяха обездвижени след пълномащабната инвазия в Украйна през февруари 2022 г., а сега планът на Европейската комисия беше да се подпомогне отбраната и функционирането на Киев именно с тях. Евролидерите обаче не се споразумяха да го сторят на срещата на върха на 18 декември - вместо това официалното решение е да се набере нов заем за Украйна, в който да участват само страни членки, проявяващи желание.

"Последствията може да са сурови за обирджиите"

"Кражба не е коректното определение", каза стопанинът на Кремъл на 19 декември по време на т.нар. ежегодна "Пряка линия", след като бе попитан дали би определил заем за Киев с руските активи по този начин. "Кражба е, когато някой го прави тайно, а те го правят открито – това е обир. Защо се провалиха в този обир? Защото последствията могат да бъдат много сурови за обирджиите. Идеята е да се направи заем с използването на нашите активи. Но не можеш да дадеш просто кредит – ще има последствия за бюджета на страните и увеличава дълга на държавите. Ако някой даде заем, дори и обезпечен с наши активи, то това ще се отрази на бюджета на определена страна, която го стори", заяви Путин.

По думите му - във Франция държавният дълг е 120% от БВП (всъщност е малко над 110%, но е изключително висок), а руският е 17%. "Нашият бюджетен дефицит е 2,6%, а догодина ще е 1,6%. Във Франция е 6%", похвали се той.

"Без значение какво крадат, рано или късно, трябва да го върнат. Най-важното е, че ще отидем на съд, за да защитим интересите си. Ще направим всичко възможно да намерим юрисдикция, която да е независима от политическия контекст", заяви диктаторът.

Припомняме, че Белгия беше с най-ясна позиция против заема за Украйна на стойност 210 милиарда евро с руските активи, защото държи по-голямата част от тези средства - около 185 млрд. евро са във финансовата институция Euroclear. Страната се опасява, че Москва може да я съди успешно и че така тя ще трябва сама да връща парите. Руската централна банка дори вече заведе дело срещу Euroclear в московски съд.

Макар страните от ЕС да не се споразумяха по конкретното предложение на Еврокомисията, е ясно, че е опция руските активи да се използват за погасяване на планирания заем. А Украйна ще върне парите, когато Руската федерация ѝ изплати репарации за нанесените във войната щети.

