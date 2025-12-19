Путин от топлия стол в Москва: Зеленски защо не влезе в Купянск, като е техен? Превзехме го, но още се водят битки

Преди няколко седмици Купянск бил превзет от руската армия и това все още е факт, обяви очевидната неистина руският диктатор Владимир Путин по време на т.нар. "Пряка линия" - предаване на живо, в което той отговаря на въпроси и по традиция прави обзор на случилото се през годината. И в края на ноември стопанинът на Кремъл каза тези думи. Тогава "освобождаването" на града му бе докладвано от началника на генщаба ген. Валерий Герасимов, а Путин дори покани чуждестранни журналисти да снимат обкръжените украинци. Този месец обаче украинският лидер Володимир Зеленски се снима от Купянск, а изведнъж се оказа, че там има около 200 обкръжени руснаци.

Според украинския главнокомандващ ген. Олександър Сирски украинските сили са си върнали около 90% от Купянск и продължават "прочистването". Геолокализирани кадри потвърждават - Русия по никакъв начин не контролира града, украинците напредват при контраатаката.

Въображението на Путин не измисли добре някои детайли

Засега не се движели руските войски, но градът бил под техен контрол, категоричен е обаче Путин. Трябвало да изтласкат украинците от левия бряг на река Оскол, а там да се превземе още едно селище, транспортният хъб Купянск-Вузловий. Там били обкръжени 15 батальона - 3500 украински войници, които не получили заповед да се оттеглят и нямали шансове, твърди диктаторът. "Когато нашите сили завършат задачата си, ще се придвижат още на запад. Убеден съм, че до края на годината ще видим нови успехи на нашите въоръжени сили на фронтовата линия", каза той.

Попитан "фейк" ли е видеото на Зеленски от Купянск, Путин заяви: "Не следя какво прави той, но той е артист, има таланта да го направи. Този обелиск (където се снима Зеленски - бел. ред.) е на 1 км от града – влез вътре. Ако Купянск е под техен контрол, защо не влезеш вътре в града?".

Но все Путин пак призна, че над Купянск имало рояци от дронове – "и украински, и руски", т.е. градът не е под руски контрол, но било въпрос на време да е така и да се продължи напред.

Не стана ясно защо самият Владимир Путин не отиде в Купянск, за да докаже думите си.

