ЦСКА изнесе информация за Любо Пенев и отправи призив

Българският футболен гранд ЦСКА изнесе информация за лечението на легендата на клуба Любослав Пенев, който се бори с коварна болест в Германия. "Червените" информираха в официалните си канали, че Любо е преминал първи курс по имунотерапия и лечението му продължава, като отправиха и призив към всички фенове да се включат в дарителската кампания за лечението на бившия футболист и треньор.

Любо Пенев премина първи курс по имунотерапия

ЦСКА стартира кампания чрез своята фондация, която вече е набрала близо 60 хиляди лева, а част от средствата вече са преведени за имунотерапията. От стадион "Българска армия", откъдето се включиха с 30 000 лв. дарение, излязоха с призив "нека застанем до Любо в най-важната му битка" чрез даранеие по дарителската сметка на Фондация ЦСКА.

Ето какво написаха от ЦСКА:

"Фондация ЦСКА продължава активната си кампания в подкрепа на легендарния ни нападател Любослав Пенев, който в момента преминава лечение в Германия.

Любо вече премина първи курс по имунотерапия, като част от необходимите средства за процедурата в размер на 25 302,49 лв. бяха преведени от сумата, набрана чрез дарителската кампания на Фондация ЦСКА.

Към днешна дата (19 декември) общо 612 дарители са откликнали на призива на Фондация ЦСКА за подкрепа на лечението на Любослав Пенев, като след извършения превод наличната сума по дарителската сметка възлиза на 57 517,17 лв.

Още: Фенове на ЦСКА събраха близо 9000 лева за Любослав Пенев

Фондация ЦСКА също се включи с дарение в размер на 30 000 лв., които ще бъдат използвани изцяло за текущите и предстоящи разходи, свързани с лечението на Любослав Пенев.

Лечението е процес, който изисква време, постоянство и значителни средства, поради което Фондация ЦСКА отново призовава всички, които имат възможност, да се включат в кампанията.

Нека застанем до Любо в най-важната му битка!

Любо, с теб сме!

Направи дарение чрез дарителската сметка на Фондация ЦСКА:

IBAN: BG05FINV91501217776642

Основание: Дарение за Любослав Младенов Пенев

Данните за броя на дарителите и събраните средства се актуализират ежедневно на официалната страница на Фондация ЦСКА."

Още: Семейството на Любо Пенев благодари за подкрепата: Вашата любов и съпричастност ни държат изправени