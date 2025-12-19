„Левски трябва да вдигне титлата, другото ще е трагедия“. Това заяви последния треньор извел „сините“ до отличието Емил Велев. Кокала, както всички наричат бившия футболист, говори пред колегите от „Тема спорт“ като сподели, че Левски трябва да стане шампион с разликата, която има пред останалите конкуренти за първото място. Той допълни, че Лудогорец все още е нестабилен, а това значително увеличава шансовете на „сините“.

Емил Велев обърна внимание и на мача между Славия и Левски, който „сините“ загубиха с 0:2. Тогава треньорът на гостите Хулио Веласкес изненада всички като пусна доста експериментален състав. Кокала обаче защити испанския специалист като заяви, че щом един футболист е в Левски, то той трябва да отговаря на нивото на клуба.

„При такава разлика не би трябвало да се случи нещо драстично“

„Може да кажем, че есента бе добра, след като Левски е на първо място. Сините трябва да си запазят преднината, която натрупаха, и в края на сезона да вдигнат титлата. Другото ще е трагедия. При такава разлика не би трябвало да се случи нещо драстично и друг, освен Левски, да стане шампион. Виждаме, че Лудогорец все още е нестабилен, въпреки треньорската смяна. Много трудно побеждава. Да, печелят мачове, но не убеждават. За другите отбори няма какво толкова да кажа. Така ги виждам нещата. Сините имат отлична възможност да вдигнат титлата“.

„Славия до онзи момент бе в серия от победи. Само успехи и равенства, нямаха загуби. Не може да говорим за липса на късмет или нещо друго. „Белите“ играха доста стабилно срещу Левски, а и се забеляза, че го правеха и в другите двубои, независимо срещу кой се изправят. Не може да служи за оправдание и изборът на Хулио Веласкес за стартов състав. Щом си играч на Левски, означава, че трябва да отговаряш на нивото на този клуб. „Сините“ допуснаха загуба и от ЦСКА в дербито, но имаха поражение и при гостуването на Локомотив Пловдив на „Лаута“. А черно-белите не виждаме да са някакъв състоятелен отбор. Така че тези грешни стъпки трябва да се сведат до минимум през пролетта“, обясни Кокала.

