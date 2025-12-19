Общината във Варна ще плати дълговете на Белодробната болница

Над 236 500 лв. ще отпусне Община Варна за покриване на натрупани задължения на Специализираната болница за лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания.

Това стана ясно след гласуване на местния парламент.

Най-голям дял от дълговете са към служителите на лечебното заведение. Неплатените заплати и осигуровки за периода юли - ноември 2025 г. надвишават 213 500 лв.

Също така болницата има задължения към ОП "Ученическо и столово хранене" за около 21 000 лв. за храната на пациентите. Към тях се добавят близо 2000 лв. начислени лихви.

Пари от преразпределение на бюджета

Община Варна ще се наложи да осигури въпросното финансиранет чрез преразпределение на бюджета за 2025 г. Част от средствата, предназначени за ремонти в ДКЦ "Св. Иван Рилски – Аспарухово", ще бъдат пренасочени към бившия Тубдиспансер.

Общинските съветници гласуваха предварително изпълнение на решението, за да се избегнат допълнителни финансови загуби за болницата, предаде Фокус.

На заседанието бяха одобрени и еднократни помощи за лечение на деца с редки заболявания. Две варненчета ще получат по 2400 лв. за рехабилитация, логопедична, психологическа и ерготерапевтична подкрепа.