Седмичният ТАРО хороскоп за всяка зодия, 20 - 26 април 2026

Седмичният таро хороскоп е тук за седмицата от 20 до 26 април 2026 г. и очевидно всяка зодия е заета с някаква недовършена работа тази седмица. Според колективната таро карта за тази седмица, Шестицата мечове в обратна посока, нещо ни спъва и тази седмица е моментът да разберем какво е това, за да можем успешно да преминем към следващата стъпка.

Нарастващият полумесец от 20-ти до 23-ти подсказва, че се борим да се откажем от намерение или план, който сме си поставили преди това. Тази съпротива срещу промяната на мнението ни ще ни задържи само до 24-ти, когато първата четвърт на Луната в Лъв ни подтиква да вземем необходимо решение, което ще ни върне в правилната посока за следващата седмица.

Таро картите за Овен тази седмица: Кралят на жезлите, обърнат и Влюбените, обърнати

Овен, с двете карти Кралят на жезлите и Любовниците, които се появяват в обратен ред, показва, че имате високи очаквания .

Нежеланието ви да се откажете произтича от силните ви ценности. Имате свои собствени стандарти и често чувствате или се страхувате, че разхлабването на хватката предполага ниско самочувствие.

Въпреки че страстта ви е добре съобразена с навлизането на Ерос в Овен на 21-ви, вашата защитна нагласа е свързана с преминаването на Палада в Овен на 26-ти. И двете събития ви правят изключително страстни за това как другите ви възприемат и готови да се борите за себе си.

Таро картата за Телец тази седмица: Асо на пентаклите

Тази седмица не само ви излезе карта с вашата енергия, Телец, но и ви носи фантастични новини за седмицата.

Асото на пентаклите е знак, че сте добре дошли с парите и изобилието. Веднага щом се освободите от всичко, което ви спъва, разбира се.

Това е много добре свързано с първата четвърт на Луната в Лъв на 24-ти, когато вашият инат е противопоставен от енергия „движи се или губиш“, която ви подтиква да действате. Имате възможности и знаете коя от тях ще ви даде това, което искате. Имайте смелостта да го направите.

Таро картите за Близнаци тази седмица: Деветката на мечовете и Седемката на жезлите

Близнаци, това е добър таро хороскоп! Деветката мечове и Седемката мечове символизират, че тъй като не позволявате на страха да управлява живота ви, вие сте на епично пътешествие с непокътнато сърце.

Вие сте боец. Оцелял, никога жертва. Тази перспектива ви помага да се придържате към съдбата си. Този начин на мислене е логичен, тъй като Уран навлиза във вашия знак на 25-ти , подчертавайки вашата уникална перспектива за живота и вашата визия за бъдещето.

По същия начин, пристигането на Палада в Овен на 26-ти поставя специален акцент върху вашата вътрешна сила и как вашата уникална перспектива ви е помогнала да се борите през живота.

Таро карта за Рак тази седмица: Деветката на жезлите

Рак, Деветката на жезлите разкрива, че тази седмица имате изпитание. Такова, което е предназначено да ви помогне да растете.

На 23-ти, под нарастващия полумесец, преминаващ през Рак и Лъв, ще виждате далеч отвъд собствената си гледна точка. Това ще ви помогне да разберете, че сте в етап на развитие и това ниво е просто още една стъпка по пътя нагоре по стълбата. Вие се справяте с това, стъпка по стъпка.

Таро картата за Лъв тази седмица: Кралицата на мечовете, обърната

Тази седмица, Лео, ти го спираш. Кралицата на мечовете, обърната наобратно, се грижи за това.

Тази седмица нямате проблем да се държите добре в работата си , понякога дори да изглеждате студени или груби. Но има нещо, в което силно вярвате и отказвате да се откажете от него.

Благодарение на нарастващия полумесец, преминаващ през Рак и Лъв на 23-ти, вие яростно защитавате плановете си. Вдъхновени сте да го направите, знаейки, че ако не се придържате твърдо към плана, нещата може просто да се провалят.

Таро карта за Дева тази седмица: Кралицата на пръчките

Тази седмица увереността ви е на най-високо ниво, както показва Кралицата на пръчките, Дева!

Вие сте ярък лъч светлина, оптимистично движещ се по света със самосъзнание и решителност, готов да споделите слънчевата си светлина с другите. Най-вероятно е да покажете скритите си силни страни по време на първата четвърт на Луната в Лъв на 24-ти.

Въпреки това, когато нарастващата полупълна луна се премести от Лъв в Дева на 25-ти и 26-ти ден, вие се осмелявате да блеснете възможно най-ярко, вдъхновявайки всички във вашата орбита.

Таро карта за Везни тази седмица: Кралят на жезлите, обърнат

Везни, Кралят на жезлите в обратна посока, показва, че имате високи очаквания тази седмица.

Въпреки че хората очакват от вас да ги водите към следващата стъпка, вие се бавите, защото са необходими допълнителни усилия. Не искате да водите компанията сами. Искате партньор.

Тъй като това е единственият начин официално да действате като лидер, енергията на Ден 4/26 на Ангелските Числа, докато нарастващата полулуна преминава през Лъв и Дева, съответства на това чувство. В ден, предназначен да установи здравословни граници в личния ви живот и партньорства, вие заявявате условията си с надеждата, че това ще ви доближи до това, което искате.

Таро картата за Скорпион тази седмица: Кулата

Ако имате карта Кула за седмичния си хороскоп, това означава, че ви предстои внезапна промяна, която ще рзтърси света ви.

Но това, което чух, докато гледах тази карта, беше: „Приблизително тогава е.“ Тази промяна е добре дошла. Всъщност, чакахте знак и ето го.

Призивът за тази рязка промяна съвпада с енергията на първата четвърт на Луната в Лъв на 24 април или 4/24 ден на Ангелското число, така че не се изненадвайте, ако това се случи тогава. Важно е да се отбележи, че Венера преминава в Близнаци в същия ден, което е допълнително потвърждение, че тази промяна ще промени настоящия ви начин на живот.

Таро карта за Стрелец тази седмица: Петицата на жезлите

Петицата мечове намеква, че ще се занимаете с проблем тази седмица, Стрелец. По думите на Тейлър Суифт, има лоша кръв и вие не възнамерявате да я оставите да престане.

Това много съвпада с нарастващия полумесец в началото на седмицата. Тъй като искате да спрете лудостта по всякакъв начин , когато намаляващият полумесец преминава през Близнаци и Рак в началото на седмицата, вие разбирате колко влиятелна е тази ситуация и правите своята част, за да помогнете на нещата да протичат гладко.

Таро картите за Козирог тази седмица: Седемте жезла

Тази седмица, Козирог, вие сте вдъхновение за много хора. Това ви кара да се позиционирате като пример за подражание и вие сте щастливи да бъдете такъв.

Въпреки това, със Седемте пръчки, съществува опасение, че някои от тези почитатели може да имат състезателен дух. Работили сте усилено, за да стигнете до мястото, където сте. Вие сте много защитни към постиженията си. Нямате нищо против да вдъхновявате хората, но имате нищо против хейтъри, които се опитват да ви предизвикат.

Помнете, че никой не може да вземе това, което е ваше, но дръжте главата си нащрек, особено около 21-ви, когато нарастващият полумесец в Близнаци и Рак изважда наяве нечия ревност.

Според Асо на мечовете, можете да очаквате пробиви тази седмица, Водолей. Освен това, Тройката на жезлите показва, че тези пробиви водят до повече възможности.

На 26-ти, когато нарастващата полупълна луна преминава през Лъв и Дева в същия ден, в който Палада навлиза в Овен, вие отключвате друго ниво на вътрешна сила. Това откритие е изненада дори за вас и в резултат на това започват да се появяват нови възможности.

Таро карта за Риби тази седмица: Рицарят на мечовете

С тази карта за вашия седмичен хороскоп, вие сте необичайно амбициозни тази седмица, Риби.

Рицарят на мечовете означава, че сте мотивирани да успеете и ориентирани към действие . По думите на Фло-Рида, клубът не може да се справи с вас в момента.

Нивото на амбиция, което ще постигнете, е много подобно на това на първата четвърт на Луната в Лъв на 24-ти. Ходовете, които правите в петък, ви карат да изглеждате като звезда! Вземете го и не поглеждайте назад.