Таро хороскоп за 18 април

Научете какво очаквате тази събота, 18 април 2026, според зодията.

Таро карта за събота за Овен: Рицар на чашите

Овен, готов си да направиш няколко промени, а тъй като Рицарят на Купите ти е напът да следваш сърцето си, това е идеалният момент да се вслушаш в него. На 18 април Слънцето в Овен те насърчава да правиш това, което е най-добро за теб.

Това е сезонът на новото начало и вие сте гоови да уловите момента. С Луната във вашия финансов сектор, помислете в коя област от живота си трябва да инвестирате време, енергия и ресурси. Несигурността и претоварването са много по-лесни за справяне, след като сте придали истински смисъл на действията, които решавате да предприемете.

Таро карта за събота за Телец: Глупакът

Телец, Луната във вашия знак подчертава желанието да се наслаждавате на живот, който сте създали за себе си. Междувременно, картата таро Глупак означава ново начало. На 18 април можете да имате и двете.

Можете да се огледате в дома си, за да видите какви малки промени в декора насърчават комфорта и ви дават усещане за спокойствие. Не е нужно да преоткривате колелото или да опитвате нещо напълно извън зоната си на комфорт. Започването точно там, където сте, и подобряването му може да задоволи нуждата ви от промяна по предвидим начин.

Таро карта за събота за Близнаци: Две чаши, обърната

На 18 април, обърнатата Двойка Чаши, представя дисхармония във взаимоотношенията, а тъй като Слънцето в Овен е насочено към социалните ви мрежи, е важно да обърнете специално внимание на онези хора, които ви карат да чувствате, че нещо се случва.

Луната в Телец подчертава вашия скрит вражески сектор и ви съветва да не приемате, че познатото автоматично предполага доверие. Проверете за какво се чувствате неловко. Ако изпитвате съмнение, ще се запитате и ще проучите защо.

Таро карта за събота за Рак: Крал на жезлите, обърнат

Кралят на жезлите, обърната карта таро, е за погрешна страст, а със Слънцето в Овен, което набляга на вашата кариера и сектор на социалния статус, е идеалният момент да се запитате защо искате да вършите работата, която вършите. На 18 април преразгледайте страстта и мотивацията си, а Луната в Телец ви кани да проверите за съзависимо поведение.

Рак, макар че си чувствителен и отворен да учиш за себе си, слушай обратната връзка от другите. Вижте дали причините ти са свързани с това да се харесаш на хората или с истинско вътрешно чувство за убеденост и цел.

Таро карта за събота за Лъв: Десетка чаши, обърната

Разбирате как се случват нещата и на 18 април, Десетката чаши, обърнатата къща е изпълнена с моменти, които не са толкова щастливи до края на дните. Днес, със Слънцето в Овен, сте в режим на размисъл, нетърпеливи да научите повече за това, което движи хората (и вас самите).

Лъв, с Луната в Телец, която ви насърчава да се издигнете на по-високо ниво в живота, можете да се отдръпнете от негативното мислене или от убеждението, че сте жертва без никакъв контрол върху това, което се случва след това. Днес можете да започнете малки промени, които да оспорят статуквото, за да видите дали ще помогнат за подобряване на токсична или трудна ситуация.

Таро карта за събота за Дева: Шест мечове

Дева, на 18 април сте готови да свършите необходимата работа, за да подобрите живота си. Шестицата мечове символизира излизане от ситуация, която е нездравословна за вас. Луната в Телец насърчава пътувания на дълги разстояния или чувство на жажда за пътешествия, при което се впускате в пътешествие с кола.

Днешното Слънце в Овен подчертава споделените ресурси, така че може да помислите за пътуване с някого, вместо да ходите сами. Кратка почивка с добър приятел или член на семейството може да ви даде психическото пространство, от което се нуждаете, за да получите яснота какво да правите по-нататък, особено ако в момента сте в неприятна ситуация.

Таро карта за събота за Везни: Крал на пентаклите

Кралят на пентаклите представлява изобилие и успех. На 18 април може да намерите това, от което се нуждаете в значима връзка с любим човек или бизнес партньор. Луната в Телец отваря вратата към ресурси от другите, така че сезонът на подаряване и получаване на подаръци е идеален.

Днес сте насърчени да споделяте това, което имате, с другите. Ако имате работа, която може да включва бартер и търговия, помислете за отправяне на оферти или покана към други хора да разменят услуги, за да спестите пари.

Таро карта за събота за Скорпион: Пет чаши, обърната

Скорпион, на 18 април, сте готови да се насладите на позитивна, взаимно подкрепяща се и полезна връзка. За щастие, Петте чаши, обърнати, подчертават изцелението от емоционална загуба, може би след раздяла или спор.

Слънцето в Овен насърчава изцелението, емоционалното благополучие и психическата смелост. Днес е идеален ден за извинения, приемане на мирни предложения от други или за справяне с проблеми с човек, с когото не се разбирате.

Таро карта за събота за Стрелец: Шест чаши, обърната

Шест чаши, обърната карта таро, ви насърчава да се освободите от миналото и да започнете да живеете в настоящето с акцент върху бъдещето. На 18 април Слънцето в друг огнен знак ви насърчава да обърнете специално внимание на хобитата си. Правенето на нещо, което обичате, може да бъде положително напомняне за радостта, която животът може да донесе.

Стрелец, Луната в Телец, набляга на емоционалното и психическото благополучие, като се докосва до зоната ви на комфорт. Помислете за дейности, които насърчават чувството за щастие, благополучие и цялостност, и отделете повече време, за да им се насладите.

Таро карта за събота за Козирог: Осмица от пентаклите, обърната

Козирог, помислете за качеството на работата си и впечатлението, което искате да оставите след себе си. Вашата дневна карта таро за 18 април е Осемте пентакли, обърнати, подчертавайки преки пътища, предприети, когато сте изтощени или се чувствате претоварени. Вместо да правите нещо от изтощение в момента, помислете.

С Луната в Телец, която набляга на радостта, помислете какво можете да направите, за да улесните работата си сега и в дългосрочен план. Преките пътища могат да работят временно, но рядко ви осигуряват решението, от което се нуждаете или желаете.

Таро карта за събота за Водолей: Осмица чаши

Водолей, ти си майстор на откъсването и когато трябва да се отдръпнеш, го правиш. Осемте чаши представляват освобождаване от стари модели, които вече не обслужват твоите нужди. Имаш яснота какво би било това, докато Слънцето е в Овен, твоят сектор на мислене.

Помислете за стойността на взаимодействията, в които участвате. Усещате кои от тях са вкоренени в здравословно израстване като възрастен или в травми от минало детство, тъй като Луната в Телец символизира възпитанието, дома и семейните въпроси за вас на 18 април.

Таро карта за събота за Риби: Справедливост

На 18 април, картата таро „Справедливост“ набляга на справедливостта, по-специално по правни въпроси и отношения със закона. Със Слънцето в Овен, вашите материални притежания може да са подчертани в момента, за да ги защитите, купите или договорите някакъв вид сделка.

Риби, ако имате съдебно дело, което трябва да заведете, или трябва да действате дипломатично, докато разговаряте с човек, който взема решения, член на семейството или приятел, помислете какъв искате да бъде резултатът. Използвайте чувствителността си, за да общувате и да помогнете за доближаване на нещата до разрешаване.