Таро хороскоп за 24 януари

Научете какво ви очаква тази събота, 24 януари 2026, според зодията.

Таро карта за събота за Овен: Дяволът

Овен, картата таро Дявол е за нездравословни емоционални привързаности и на 24 януари виждате области, в които можете да подобрите психичното си здраве. Вие сте по-умни и по-хитри от изкушението.

По-лесно е да сте с една крачка пред чувствата си, когато посегнете към патерица и се дистанцирате . Но в събота се фокусирайте върху здравословни неща, които ви държат силни, поддържат силата ви и предотвратяват нейното намаляване от това, от което не се нуждаете или не искате в живота си. Днес е силен ден за вас и вие се възползвате максимално от него.

Таро карта за събота за Телец: Паж с пентакли, обърнат

Телец, вашата карта таро, Пажът на пентаклите, обърнат, е свързан с блокажи в материалните придобивки. Като земен знак, желанието ви за комфорт често е свързано с нещата, които имате. Ще искате да преодолеете тези препятствия и днес е много по-лесно да намерите начин.

Днес разбирате какво ви пречи да получите парите или доходите, които желаете. Ще се обърнете към проблема на 24 януари и ще намерите решение, което ще помогне за подобряване на икономическия проблем.

Таро карта за събота за Близнаци: Седем мечове

Близнаци, вие сте майстор на думите и знаете кога да ги използвате за своя полза или срещу себе си. Седемте меча са свързани с хитри техники, използвани от други, за да се опитат да манипулират мисленето.

Днес сте склонни да проверявате фактите и да не приемате нещата за чиста монета. На 24 януари вашето проницателно око рязко ще забележи грешки в писането, редактирането или в съобщенията по време на продажби, срещи или имейли от неизвестни податели.

Таро карта за събота за Рак: Две пентакли

Рак, днешната карта таро е Двойка Пентакли, която отразява благополучие, съответстващо на вашите нужди и желания. Време е да създадете и задълбочите подкрепящи навици, които ви дават предимство при вземането на здравословни решения. На 24 януари вие давате приоритет на благополучието по начин, който постига всички ваши цели за осъзнатост, от фитнес, диета и работа до взаимоотношения.

Не си позволяваш да се отдадеш единствено на едно нещо; вместо това, позволяваш на живота и графика си да дишат.

Таро карта за събота за Дева: Десетка чаши

Десетката чаши е карта таро за удовлетворение, щастие и удовлетворение. Чувствате се заобиколени и обичани от другите. 24 януари може да бъде ден за празнуване на подкрепящи, мили приятелства и семейство.

Дева, ти си на път да изразиш признателността си, като благодариш на хората в живота си. Изпращането на писма, имейли или изпращането на традиционна картичка по пощата са хубави начини да кажеш какво искаш.

Таро карта за събота за Везни: Крал на мечовете

На 24 януари Кралят на мечовете ви напомня да говорите ясно. В началото може да искате да обмислите мислите си на глас и да разберете какво мислят и другите, в очакване на тяхната реакция.

Днес предпочитате честността и по-малкото угаждането на хората, за да направите окончателен избор. Вместо това, доверете се на себе си и бъдете верни на личните си убеждения.

Таро карта за събота за Скорпион: Пет жезли

Скорпион, Петицата на жезлите, е карта таро на разделение и конфликт, обикновено по въпроси, свързани с ума. Мислите ви за дадена тема, човек или проект може да са във война помежду си. Ще трябва да подредите емоциите си, за да получите яснота и прозрение за следващите си стъпки.

На 24 януари, дори и да знаете как да спорите, няма да искате да го правите, дори и да е със себе си. Вместо това ще търсите мир и ще се опитвате да поддържате нещата конструктивно ангажирани, за да насърчите хармонията.

Един от начините да се справите с деня на Петте пръчки е да успокоите хаоса, като си дадете разрешение да планирате резултата си, вместо да позволявате на емоциите да контролират вземането на решения.

Таро карта за събота за Стрелец: Отшелникът, обърнат

Вашата дневна карта таро за 24 януари е Отшелникът, обърнат, което предполага желание за връщане към миналото. Вие или някой, когото някога сте познавали, може внезапно да се появите отново в живота си, по-специално в област, от която се оттегляте.

Днес е време да се помирите или да се свържете отново със стари приятели, навици и социални мрежи. Когато се връщате към миналото след почивка, споделяте наученото и виждате как другите са се променили от последния ви път заедно.

Таро карта за събота за Козирог: Крал на пентаклите, обърнат

Кралят на пентаклите, обърната карта таро, е вашата зелена светлина за малка промяна на правилата. На 24 януари можете да решите как изглежда успехът за вас, как звучи и какво е чувството, когато работите върху изграждането на живота, който искате.

Това е ден, в който трябва да работите, Козирог. Отделете време, за да се коронясете за лидер на живота си. Когато решите как искате да бъде живян животът ви, можете да се водите с пълна убеденост, превръщайки тази визия в реалност.

Таро карта за събота за Водолей: Деветка пентакли, обърната

Водолей, Деветката Пентакли, обърната карта Таро, е за емоционална и финансова зависимост от другите и това означава, че ако сте се страхували да останете сами, не е нужно. На разположение е помощ и не е нужно да правите всичко в живота сами.

Добре е да поискате помощ, но особено на 24 януари. Днес може да е първият ви ден, в който да се опитате да бъдете приятел, който дава, но и такъв, който получава.

Таро карта за събота за Риби: Кралица на мечовете, обърната

Дамата на мечовете, обърната, сигнализира за емоционално претоварване, причинено от прекалено мислене. На 24 януари, умствената яснота е много близо за вас, Риби, но първо има няколко неща, които трябва да разрешите в сърцето си.

Като начало, като Кралица, бъдете верни на себе си. Подхранвайте душата си с честност. Обърнатите карти Таро са знак да се вгледате навътре. Не можете да игнорирате вътрешния си глас и не бива да бъдете сурови към себе си, когато не сте сигурни. Днешното послание е ясно: доставяйте необходимото с любов и грижа на другите и включете себе си.