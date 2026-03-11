Старо народно лекарство, което подобрява храносмилането и намалява захарта и високото кръвно налягане

Тази не чак толкова привлекателна жълтеникава и прозрачна течност с кисел вкус доскоро беше най-пренебрегваният млечен продукт, или по-скоро страничен продукт, тъй като се образува чрез отделяне от млякото, което се сгъстява по време на процеса на производство на сирене. В древността е била ценена и хвалена като еликсир, но в по-новата история най-често е била изхвърляна като отпадък – само някои животновъди са знаели или са били склонни да я използват в диетата на млади домашни животни

Въпреки това, пробуждането на интереса към натуралните и здравословни храни, съчетано с нови изследвания, хвърли нова светлина върху суроватката и през последните години тя стана силно търсена като лека напитка, богата на полезни съставки и с много ниско съдържание на калории – само 26 на сто грама.

Народно лекарство

Традиционно, суроватката се счита за естествено средство, което се препоръчва при хронична умора, отслабен имунитет, проблеми с храносмилателната система и черния дроб, гъбични инфекции, високо кръвно налягане, за детоксикация на организма, но също така и като помощно средство при отслабване. Благодарение на млечната киселина, суроватката стимулира функцията на червата и помага за предотвратяване на прекомерното разпространение на гъбички и бактерии. Препоръчва се при спазми, подуване на корема, запек, чревни възпаления и др. При проблеми с храносмилането съветът е да се пие по една супена лъжица суроватка, разбъркана в чаша вода, преди всяко хранене.

Суроватката се счита за особено полезна за черния дроб, тъй като насърчава неговото прочистване, а аминокиселините в състава ѝ подпомагат възстановяването на черния дроб при различни заболявания. Тя е богата на цистеин, условно есенциална аминокиселина, която човешкото тяло може да синтезира, но която е необходима за производството на глутатион – най-важният антиоксидант в нашето тяло. Освен това, тя понижава нивата на кръвната захар и кръвното налягане, и бързо възстановява необходимото количество вода и електролити в организма.

Дневни дози

Повечето хора могат да си набавят достатъчно протеин от здравословна и разнообразна диета. Ако смятате, че се нуждаете от повече протеин и мислите, че суроватъчният протеин може да ви помогне, говорете с Вашия лекар, преди да го приемате. Не трябва да пиете или приемате суроватъчен протеин, ако сте алергични към млечни продукти.

За положителен ефект върху здравето, натуралната суроватка трябва да се пие редовно, дори няколко пъти на ден. Тъй като има диуретичен ефект, се препоръчва да се започне с по-малки количества и постепенно да се увеличи приемът до 4,5 децилитра, разделени на три равни дози през целия ден. Максималната дневна доза не трябва да надвишава един литър.

Като обща дневна доза суроватъчен протеин на прах, американският лекар Дейвид Уилямс препоръчва 18 грама висококачествен протеин. Най-лесният начин да го консумирате е да смесите протеиновия прах с вода, сок или обезмаслено мляко или да го добавите към плодово и зеленчуково смути.

Когато се приема в подходящи количества, суроватъчният протеин се счита за безопасен. Някои изследвания показват, че в големи количества той може да причини храносмилателни проблеми като спазми, гадене, намален апетит, главоболие и умора, а понякога и акне.

Съществува и схващането, че консумацията на хранително рафинирани храни, като суроватъчен протеин, може да носи определени рискове, тъй като, въпреки че съдържа много хранителни вещества, той е хранително небалансиран. Възможните неблагоприятни взаимодействия на суроватъчния протеин с храни и други добавки все още са слабо проучени, но е известно, че когато се приема заедно с алендронат (лекарство за остеопороза) и някои антибиотици (хинолони и тетрациклини), може да намали абсорбцията на лекарството.