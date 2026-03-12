Правителството на Гюров:

Зеленски: Направихме компромиси, за да има мир, Тръмп трябва да притисне Москва, а не нас

За да постигне мир в Украйна, Доналд Тръмп трябва да окаже натиск върху Москва, а не върху Киев. Това заяви украинският президент Володимир Зеленски в интервю за Politico. Така той коментира неотдавнашните обвинения на Тръмп, че Зеленски не е готов на компромиси и преговори за мир. Украинският президент припомни, че Киев вече е направил множество компромиси, включително по искане на самия Тръмп.

„Подкрепихме това, което екипът на президента Тръмп предложи в Саудитска Арабия преди година – вече преди година. Това беше ли компромис от наша страна? Разбира се. Ние оставаме там, където сме, а те не се оттеглят на руска територия. Те не връщат това, което са окупирали. Не е ли това компромис? Вярвам, че е“, каза Зеленски.

Според него, Украйна е била предупредена миналата година, че помощта ще бъде прекратена, ако не се откаже от намерението си да върне цялата територия. „Вярвам, че това беше най-големият компромис, който нашата нация беше готова да направи. Но след подобни компромиси Русия го намери за недостатъчен. Те искаха още и още. Не сме готови да предадем страната си на Путин. Вярвам, че американците наистина искат да сложат край на тази война. Надявам се, че ще ни помогнат. Но се нуждаем от по-голям натиск върху Русия, не върху мен“, каза Зеленски.

По време на интервюто украинският лидер призна, че Тръмп е бил прав поне за едно нещо: че Зеленски мрази Путин. „Разбира се, мисля, че се мразим. Тръмп е прав за това. Не за всичко, но за това“, каза президентът.

Обвиненията на Тръмп срещу Зеленски

Миналата седмица президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Украйна, а не Русия, е пречката за потенциално мирно споразумение във войната. Той твърди, че руският президент Владимир Путин е готов да сложи край на войната и да постигне споразумение, докато Украйна, според него, е „по-малко склонна“ към компромиси.

Обяснявайки защо водените от САЩ преговори досега не са успели да сложат край на войната, Тръмп отговори рязко: „Зеленски“. Той подчерта необходимостта да убеди украинския президент да подкрепи мирното споразумение.

Елин Димитров
