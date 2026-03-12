Правителството на Гюров:

9-годишен българин грабна сребро на турнир от Световната купа по тенис на маса

9-годишният български талант Дан Желязков спечели сребърен медал на престижен турнир от Световната купа по тенис на маса, проведен от 9 до 15 март в Берлин, Германия. Това е първи финал в турнир от подобен ранг за него. Преди надпреварата той заемаше 48-о място в световната ранглиста, като след актуализирането ѝ се очаква да направи сериозен скок и да попадне в топ 20.

България беше представена от братята Дан и Слав Желязкови - състезатели на Спортен клуб по тенис на маса „Варна 2015“. Двамата млади таланти се състезаваха във възрастовите категории до 11 и до 13 години. По пътя към сребърния медал Дан Желязков показа изключително силна игра. В груповата фаза той записа три победи и една загуба, което му осигури място на четвъртфиналите. Там българинът постигна драматичен успех с 3:2 гейма срещу представителя на домакините Маной Санкара.

В полуфиналния двубой Желязков продължи силното си представяне и надви с 3:1 гейма поставения под номер 2 в схемата Алиакбар Мирзалиев от Азербайджан. На финала младият български състезател отстъпи пред водача в схемата Юлиян Лугингер от Австрия и завърши турнира като сребърен медалист. Другият български представител - 7-годишният Слав Желязков - направи своя дебют на международната сцена, където се изправи срещу едни от най-добрите млади състезатели в тура и натрупа ценен опит. Следващото участие на братята Желязкови ще бъде на турнир от Световната купа в Панагюрище, България, който ще се проведе от 26 до 29 март.

