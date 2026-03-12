Може ли шоколадът да помогне за по-добър сън?

Шоколадът с гъби и други добавки, който обещава по-добър сън, набира популярност, но изследователи предупреждават, че научните доказателства за ефекта му все още са ограничени, съобщи "Би Би Си". Известен пример е Nightcap – шоколад, който съдържа рейши гъби, лайка, магнезий, цинк и аминокиселината L-теанин. Според създателите му - Шарлот Круз и Линдзи Гудстийн - тези съставки могат да подпомогнат релаксацията и да стимулират естественото производство на мелатонин – хормона, който регулира съня. Подобни продукти са част от бързо растящия пазар на „функционални храни“, които комбинират хранителни добавки с формата на сладки или закуски. Идеята е, че приемът им е по-приятен и по-малко „медицински“ от традиционните таблетки или капсули.

Търсенето на продукти за сън продължава все повече да расте. Проучване сред над 1000 американци показва, че около 47% използват някакъв вид средство за сън, а естествените добавки като мелатонин са най-популярни. Експерти обаче призовават за предпазливост. Макар че мелатонинът и магнезият имат научно доказани ползи за съня, ефектът на други съставки като лайка, рейши гъби или L-теанин остава по-слабо доказан и често се базира на малки или краткосрочни изследвания.

Специалисти предупреждават също, че комбинирането на различни активни вещества в храни може да доведе до прекомерен прием, особено ако подобни продукти се консумират редовно заедно с други добавки. Експертите посочват като най-ефективни мерки ограничаване на екраните вечер, редовен режим и достатъчно време за почивка.

