Правителството на Гюров:

ПСЖ взе солиден аванс срещу Челси в 7-голово шоу в Шампионска лига

12 март 2026, 0:00 часа 333 прочитания 0 коментара
ПСЖ взе солиден аванс срещу Челси в 7-голово шоу в Шампионска лига

Пари Сен Жермен надви Челси с 5:2 в първи двубой от 1/8-финалите на Шампионска лига. На "Парк де Пренс" лондочани два пъти се връщаха в резултата, но това се оказа недосатъчно. За тях силен мач направи Енцо Фернандес, който се отличи с гол и асистенция към Мало Густо. За "принцовете" точни бяха Брадли Баркола, Усман Дембеле и Витиня, а с две важни попадения блесна появилият се от скамейката Хвича Кварацхелия.

ПСЖ победи Челси

Домакините започнаха перфектно. Те комбинираха помежду си, за да може Баркола да реализира с помощта на гредата. Малко по-късно Дембеле демонстрира техника и стреля, предизвиквайки наемсата на Йоргенес, като топката се отби в гредата. В средата на полувремето Баркола шутира на сантиметри от целта. В 28-ата минута Челси изравни. Фернандес асистира на Густо, който възстанови паритета. До почивката Дембеле завърши скорострелна контраатака за 2:1. 

В 57-ата минута Нето открадна топката, напредна по левия фланг и пусна към Енцо Фернандес, нанизал гол за 2:2. Около четвърт час по-късно вратарят Йоргенсен допусна грешка. Парижани си подадоха бързо, а Витиня изведе за трети път тима си напред. В 80-ата минута попадение на гостите не бе признато заради засада на Нето. До изтичането на редовното време появилият се от скамейката Кварацхелия сложи точка на спора с прекрасен изстрел за 4:2. Грузинецът обаче не спря дотук, а вкара и в 94-тата минута.

ОЩЕ: Феде Валверде изнесе лекция на "Бернабеу"! Реал Мадрид прегази Сити в Шампионска лига

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Шампионска лига Челси ПСЖ
Още от Футбол свят
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес