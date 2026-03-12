ПСЖ взе солиден аванс срещу Челси в 7-голово шоу в Шампионска лига

Пари Сен Жермен надви Челси с 5:2 в първи двубой от 1/8-финалите на Шампионска лига. На "Парк де Пренс" лондочани два пъти се връщаха в резултата, но това се оказа недосатъчно. За тях силен мач направи Енцо Фернандес, който се отличи с гол и асистенция към Мало Густо. За "принцовете" точни бяха Брадли Баркола, Усман Дембеле и Витиня, а с две важни попадения блесна появилият се от скамейката Хвича Кварацхелия.

ПСЖ победи Челси

Домакините започнаха перфектно. Те комбинираха помежду си, за да може Баркола да реализира с помощта на гредата. Малко по-късно Дембеле демонстрира техника и стреля, предизвиквайки наемсата на Йоргенес, като топката се отби в гредата. В средата на полувремето Баркола шутира на сантиметри от целта. В 28-ата минута Челси изравни. Фернандес асистира на Густо, който възстанови паритета. До почивката Дембеле завърши скорострелна контраатака за 2:1.

В 57-ата минута Нето открадна топката, напредна по левия фланг и пусна към Енцо Фернандес, нанизал гол за 2:2. Около четвърт час по-късно вратарят Йоргенсен допусна грешка. Парижани си подадоха бързо, а Витиня изведе за трети път тима си напред. В 80-ата минута попадение на гостите не бе признато заради засада на Нето. До изтичането на редовното време появилият се от скамейката Кварацхелия сложи точка на спора с прекрасен изстрел за 4:2. Грузинецът обаче не спря дотук, а вкара и в 94-тата минута.

ОЩЕ: Феде Валверде изнесе лекция на "Бернабеу"! Реал Мадрид прегази Сити в Шампионска лига