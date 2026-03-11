Лайфстайл:

Ето какво се случва, ако пиете портокалов сок всеки ден

11 март 2026, 15:34 часа 0 коментара
Наред с кафето, портокаловият сок е една от най-често срещаните напитки за начало на деня. Въпреки че предлага много ползи за здравето, подобни на тези на цял портокал, има важни разлики и много от закупените от магазина сокове съдържат добавки, които е най-добре да се избягват. Това повдига въпроса: Какво всъщност се случва в тялото, когато го пием всеки ден, пише „Real Simple“.

Една чаша (около 240 мл) 100% портокалов сок съдържа около 112 калории, 26 грама въглехидрати и само половин грам фибри. Но е пълен с микроелементи: съдържа 124 мг витамин C (138% от препоръчителния дневен прием), 496 мг калий (11% от дневния прием) и 74 микрограма фолат (19% от дневния прием).

„Една порция 100-процентов портокалов сок осигурява повече от достатъчно витамин C за повишаване на имунитета, калий за здравето на сърцето и баланса на течностите, и фолат, който е важен за растежа и възстановяването на клетките“, обяснява диетологът Кейтлин Хипли.

Тези хранителни вещества също така поддържат костната плътност, подобряват усвояването на желязо и допринасят за здравето на кожата. Сокът съдържа и растителни съединения като хесперидин, които допълнително засилват имунната система.

На пазара се предлагат и обогатени сокове.

„Обогатените версии често съдържат добавен калций и витамин D, което ги прави лесен начин за поддържане на здравето на костите“, казва диетологът Дани Домингес.

Изстискването премахва космите

Процесът на изцеждане има както предимства, така и недостатъци.

„Без фибри, 120 милилитра портокалов сок могат да съдържат хранителни вещества, сравними с три изцедени портокала, като например много витамин C, калий и фолат“, обяснява диетологът Шайра Дая.

Но сокът премахва фибрите, оставяйки захарта концентрирана.

„Портокаловият сок е концентриран източник на естествени захари без фибри, което забавя храносмилането. Тъй като захарите се абсорбират бързо, има бързо повишаване на кръвната глюкоза и инсулина. Следователно, сокът не осигурява същото чувство за ситост като целите плодове“, обяснява Домингес.

„Напитките, богати на захар, дори 100 процента сокове, съдържат повече калории, отколкото очакваме, което може да допринесе за наддаване на тегло, ако се консумират редовно или в големи количества“, добавя Дая.

Освен това, много сокове съдържат добавки, консерванти или добавена захар, които могат да стимулират възпалителни процеси в организма.

Какво се случва, ако пиете портокалов сок всеки ден?

„Чаша 100-процентов портокалов сок на ден може да бъде лесен начин да си набавите важни хранителни вещества като витамин C, калий и фолат. В дългосрочен план това може да засили имунитета, да подпомогне здравето на сърцето и да подобри цялостния прием на хранителни вещества“, казва Хипли.

Изследванията също така показват възможни защитни ефекти.

„Последни проучвания показват, че консумацията на натурални плодови сокове е свързана с по-нисък риск от деменция, по-ниска честота на хронична обструктивна белодробна болест и подобрения в регулирането на кръвното налягане, възпалителните процеси и липидния метаболизъм“, казва Домингес.

Сокът помага и за хидратацията.

„Може да ни освежи по време на горещо време или да ни зареди с течности и енергия, когато сме болни“, добавя Дая.

Но и тримата диетолози подчертават, че умереността трябва да е на първо място.

„Тъй като сокът е естествено сладък и с ниско съдържание на фибри, консумацията на големи количества може да доведе до прекомерен прием на калории или внезапни скокове на кръвната захар. Важно е да го включите в балансирана диета“, посочва Хипли.

Особен проблем е неговата киселинност

„Портокаловият сок е много кисел и може да омекоти и увреди зъбния емайл в дългосрочен план“, предупреждава Домингес.

Поради захарта, калориите, киселинността и липсата на фибри, Дая обикновено не препоръчва ежедневното пиене на сок.

Как да направим портокаловия сок по-здравословен избор?

Ако не искате да се откажете напълно от него, има няколко начина да го направите по-добър избор.

– Избирайте сокове, обогатени с калций и витамин D.

– Избягвайте варианти с добавена захар или дълъг списък от съставки.

– Най-висококачествените варианти обикновено се намират в хладилни витрини.

Методът на консумация също е важен.

„Пиенето на сок с храна или лека закуска може да помогне за намаляване на скоковете на кръвната захар и да удължи чувството за ситост. Опитайте се да не пиете повече от 110 мл наведнъж“, съветва Хипли.

 

 

Гергана Николова
