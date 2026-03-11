Ето какво се случва, ако пиете портокалов сок всеки ден

Какво се случва, ако пиете портокалов сок всеки ден?

Наред с кафето, портокаловият сок е една от най-често срещаните напитки за начало на деня. Въпреки че предлага много ползи за здравето, подобни на тези на цял портокал, има важни разлики и много от закупените от магазина сокове съдържат добавки, които е най-добре да се избягват. Това повдига въпроса: Какво всъщност се случва в тялото, когато го пием всеки ден, пише „Real Simple“.

Една чаша (около 240 мл) 100% портокалов сок съдържа около 112 калории, 26 грама въглехидрати и само половин грам фибри. Но е пълен с микроелементи: съдържа 124 мг витамин C (138% от препоръчителния дневен прием), 496 мг калий (11% от дневния прием) и 74 микрограма фолат (19% от дневния прием).

„Една порция 100-процентов портокалов сок осигурява повече от достатъчно витамин C за повишаване на имунитета, калий за здравето на сърцето и баланса на течностите, и фолат, който е важен за растежа и възстановяването на клетките“, обяснява диетологът Кейтлин Хипли.

Още: Как да миете цитрусовите плодове, така че да премахнете восъка и микробите

Тези хранителни вещества също така поддържат костната плътност, подобряват усвояването на желязо и допринасят за здравето на кожата. Сокът съдържа и растителни съединения като хесперидин, които допълнително засилват имунната система.

На пазара се предлагат и обогатени сокове.

„Обогатените версии често съдържат добавен калций и витамин D, което ги прави лесен начин за поддържане на здравето на костите“, казва диетологът Дани Домингес.

Изстискването премахва космите

Още: Как да отгледате портокалово дърво от семка

Процесът на изцеждане има както предимства, така и недостатъци.

„Без фибри, 120 милилитра портокалов сок могат да съдържат хранителни вещества, сравними с три изцедени портокала, като например много витамин C, калий и фолат“, обяснява диетологът Шайра Дая.

Но сокът премахва фибрите, оставяйки захарта концентрирана.

„Портокаловият сок е концентриран източник на естествени захари без фибри, което забавя храносмилането. Тъй като захарите се абсорбират бързо, има бързо повишаване на кръвната глюкоза и инсулина. Следователно, сокът не осигурява същото чувство за ситост като целите плодове“, обяснява Домингес.

Още: Нутриционист: Тези зеленчуци съдържат повече витамин C от портокал

„Напитките, богати на захар, дори 100 процента сокове, съдържат повече калории, отколкото очакваме, което може да допринесе за наддаване на тегло, ако се консумират редовно или в големи количества“, добавя Дая.

Освен това, много сокове съдържат добавки, консерванти или добавена захар, които могат да стимулират възпалителни процеси в организма.

Какво се случва, ако пиете портокалов сок всеки ден?

„Чаша 100-процентов портокалов сок на ден може да бъде лесен начин да си набавите важни хранителни вещества като витамин C, калий и фолат. В дългосрочен план това може да засили имунитета, да подпомогне здравето на сърцето и да подобри цялостния прием на хранителни вещества“, казва Хипли.

Още: Лекар: Този любим плод регулира кръвната захар

Изследванията също така показват възможни защитни ефекти.

„Последни проучвания показват, че консумацията на натурални плодови сокове е свързана с по-нисък риск от деменция, по-ниска честота на хронична обструктивна белодробна болест и подобрения в регулирането на кръвното налягане, възпалителните процеси и липидния метаболизъм“, казва Домингес.

Сокът помага и за хидратацията.

„Може да ни освежи по време на горещо време или да ни зареди с течности и енергия, когато сме болни“, добавя Дая.

Още: Кардиолог: Портокали - вдигат или свалят холестерола

Но и тримата диетолози подчертават, че умереността трябва да е на първо място.

„Тъй като сокът е естествено сладък и с ниско съдържание на фибри, консумацията на големи количества може да доведе до прекомерен прием на калории или внезапни скокове на кръвната захар. Важно е да го включите в балансирана диета“, посочва Хипли.

Особен проблем е неговата киселинност

„Портокаловият сок е много кисел и може да омекоти и увреди зъбния емайл в дългосрочен план“, предупреждава Домингес.

Още: Червен грейпфрут vs Червен портокал: Каква е разликата?

Поради захарта, калориите, киселинността и липсата на фибри, Дая обикновено не препоръчва ежедневното пиене на сок.

Как да направим портокаловия сок по-здравословен избор?

Ако не искате да се откажете напълно от него, има няколко начина да го направите по-добър избор.

– Избирайте сокове, обогатени с калций и витамин D.

Още: Как да си приготвим мармалад от портокалови кори?

– Избягвайте варианти с добавена захар или дълъг списък от съставки.

– Най-висококачествените варианти обикновено се намират в хладилни витрини.

Методът на консумация също е важен.

„Пиенето на сок с храна или лека закуска може да помогне за намаляване на скоковете на кръвната захар и да удължи чувството за ситост. Опитайте се да не пиете повече от 110 мл наведнъж“, съветва Хипли.