Таро хороскоп за всяка зодия за 12 март

Научете какво очаквате този четвъртък, 12 март 2026, според зодията.

Четвъртъчна карта таро за Овен: Две чаши

Овен, картата таро Две чаши е за взаимно привличане и вида хармония, която възниква, когато двама души са на едно мнение един за друг. Днешната цел е да бъдете внимателни в избора си на партньорство.

На 12 март не бързайте с процеса. Вместо това бъдете нежни към себе си. Търсенето на някого, когото да обичате, е от голямо значение. Най-добре е да намерите някой, който ви се струва естествен. Не избирайте от място на самота.

Четвъртъчна карта таро за Телец: Кралица на пентаклите

На 12 март е време да се свържете с грижовната страна на вашето самоизразяване. Можете да защитите и да осигурите себе си и другите, но от по-мека, нежна нагласа.

„Кралицата на пентаклите“ е за жената, която се грижи за себе си. Докоснете се до чувствителната си страна и оставете сърцето си да ви води там, където ви е писано да бъдете. Нека по-меката ви страна разкрие силата на вашата сила.

Картата таро за четвъртък за Близнаци: Деветка жезли, обърната

Понякога работиш много по-усилено, отколкото си свикнал, и въпреки това предпочиташ да се усмихваш, за да скриеш умората си . Рядко осъзнаваш колко си силен, докато не дойде моментът, в който трябва да бъдеш, и на 12 март преминаваш изпитанията, които те изправят пред предизвикателства.

Близнаци, време е да се потупате по рамото за целия си упорит труд и решителност. Това може да е причината да имате Деветката жезли, обърната карта таро, която обозначава трудни времена, които изграждат издръжливост или ви карат да видите колко сте силни.

Четвъртъчна карта таро за Рак: Глупакът

Готови сте за ново начало на 12 март и ако отворите ума си за възможностите, вратата към ново начало се отваря за вас. Картата таро „Глупакът“ е за оптимистична гледна точка.

Невинният поглед върху нещата е важен в момента. Искате да си представите какво би могло да бъде бъдещето, без да се възпрепятствате по никакъв начин. Вместо това, оставете въображението си да се развихри. Позволете на мечтите си да се оформят, защото една от тях може да се превърне в реалност.

Картата таро за четвъртък за Лъв: Колесницата, обърната

Таро картата „Колесница“ показва липса на посока и когато не сте сигурни накъде се е насочил животът ви, може да има причина за това и трябва да я проучите.

На 12 март проверете разсейващите фактори в живота си. Понякога стресът може да ви накара да загубите представа кои сте, но това е временна загуба. С търпение и време, за да се свържете отново с нещата, които са ви държали в тесен ъгъл, скоро ще преодолеете емоционалното вцепенение и ще преоткриете себе си.

Карта таро за четвъртък за Дева: Тройка мечове

Дева, може би преживяваш мъчителна сърдечна болка в момента. Загубата на приятелство или усещането, че времето лети толкова бързо, може да те накара да се замислиш кога ще бъдеш щастлива отново.

Тройката мечове може също да означава тъга поради разочароваща ситуация, включваща друг човек. На 12 март знайте, че това, през което преминавате, е временно и въпреки че чувствата са силни в момента, обръщането към болката ви е лечебно . Един ден ще бъдете по-силни от тъгата си.

Карта таро за четвъртък за Везни: Седем чаши, обърната

Действието е липсващото звено между мечтите ви и въображението ви. На 12 март имате потенциала да създадете всичко, което пожелаете, но е важно да съставите план за действие, за да можете да постигнете целите си и да преследвате мечтите си .

Седемте чаши, обърнати, представляват съвет: спрете да мечтаете, предприемете действия. Не пренебрегвайте готините неща, които искате да постигнете в живота. Вместо това, вложете всичко, но с план за действие.

Четвъртъчна карта таро за Скорпион: Влюбените

Готов си за хубавите неща, Скорпион. Картата Таро „Влюбени“ е ярка светлина в края на тунела, символизираща перфектната връзка. Можеш да имаш всичко, което искаш и от което се нуждаеш, считано от 12 март, но един от ключовете е да бъдеш благодарен за това къде се намираш сега.

Благодарността е най-добрият път, който ще ви отведе към щастие в партньорството. Ако сте необвързани, избройте всички прекрасни неща, които допринасяте за партньорството, за да можете да привлечете това, което желаете; а ако в момента сте във връзка, чертите, на които се възхищавате в другия.

Таро карта за четвъртък за Стрелец: Слънце, обърнато

Днес е денят, в който ще покажете страна от себе си, която другите рядко виждат. Слънцето, обърната карта таро, показва свръх самоувереност, което може да е добре, докато не се промени.

На 12 март внимавайте да не предполагате, че можете да направите повече, отколкото можете. Не бъдете склонни да обещавате прекалено много и да не изпълнявате достатъчно. Слушайте какво имат да кажат другите и ако има обратна връзка, обърнете внимание и я вземете предвид .

Таро карта за четвъртък за Козирог: Тройка чаши

Ще бъде прекрасен ден, Козирог, поне това е символичното значение зад таро картите с три чаши. Три е свързана с радостни събирания, а чашите - с емоционалната реакция на дадена ситуация.

На 12 март, Козирог, има желание приятелите да прекарват време заедно. Искате да се насладите на красотата на качествените приятелства и да създадете спомени, които ще останат за цял живот.

Картата таро за четвъртък за Водолей: Крал на жезлите

Кралят на жезлите е визионерски лидер, който може да превърне една-единствена идея в реалност. На 12 март този човек можете да бъдете вие ​​и всичко, което трябва да направите, е да се ангажирате с определено пътешествие, независимо колко време ще отнеме постигането му.

Водолей, можеш да направиш каквото си наумиш. Постави си цел , която ще ти помогне да се чувстваш мотивиран и целеустремен. Искаш да бъдеш верен на думата си.

Четвъртъчна карта таро за Риби: Кралица на пръчките

Риби, Кралицата на Жезлите, представлява независим лидер и мислител , който излъчва топлина и е пълен с насърчение. На 12 март трябва да решите какъв подход искате да предприемете, когато става въпрос за взаимодействие с другите.

Искате ли да бъдете меки, когато искате нещата, от които се нуждаете, или директни и по-авторитетни? Може би днешният ден е предназначен за по-меко докосване. Експериментирайте, за да видите колко възприемчиви са другите към вас.