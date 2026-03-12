Войната в Украйна:

Готов да саботира корабоплаването: Иран е подготвил много подводни дронове, противокорабни ракети и морски мини (ВИДЕО)

Иран публикува кадри на подземни тунели, претъпкани с подводни дронове, противокорабни ракети и морски мини. Кадрите идват часове след като стана ясно, че Техеран е минирал Ормузския пролив с десетки морски мини.

На този фон Доналд Тръмп обяви, че американските сили са поразили 28 ирански кораба за поставяне на мини. „Към момента сме ударили 28 кораба за поставяне на мини“, каза Тръмп по време на посещение в Синсинати, Охайо, ден след като американските военни обявиха, че са унищожени 16 кораба за поставяне на мини.

Ормузкият проток се превръща в една от основните линии на конфронтация във войната в Близкия изток, след като около 20 търговски кораба са били атакувани или засегнати в района, показват данни на анализаторски и морски наблюдателни групи.

Техеран се стреми да нанесе максимални щети на световната икономика в отговор на американско-израелските удари на иранска територия. В резултат тесният морски проход, през който обичайно преминават около 20 процента от световните доставки на петрол и втечнен природен газ, на практика е блокиран.

Само малка част от корабите, които преди са преминавали през протока, успяват да го направят, а някои плавателни съдове са били подпалени при атаките.

Елин Димитров
