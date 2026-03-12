НА ЖИВО: Европейският съюз с нови санкции за Иран

Любопитно:
12 март 2026
На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Постоянните представители на страните членки от Европейския съюз одобриха нови санкции срещу 19 ирански длъжностни лица и организации, отговорни за сериозни нарушения на правата на човека, съобщи в сряда (11 март) върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас. Санкциите, които са в процес на подготовка още отпреди началото на войната на САЩ и Израел срещу Ислямската република, ще изискват окончателно одобрение от Съвета на ЕС.

Елин Димитров
война Израел война Иран
